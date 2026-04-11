1. Người giàu nhất Đông Nam Á hiện nay ở nước nào?
-
Thái Lan
0%
- Indonesia0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes tại ngày 10/4, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 97 trên thế giới về độ giàu có. Với khối tài sản ròng đạt 24,5 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua ông Prajogo Pangestu, tỷ phú người Indonesia có khối tài sản 23,9 tỷ USD, để vươn lên vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.
2. Người giàu nhất thế giới hiện nay là ai?
-
Ông Bill Gates
0%
- Ông Elon Musk0%
- Ông Warren Buffett0%
- Ông Mark Zuckerberg0%Chính xác
Tính đến tháng 4/2026, Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng khổng lồ, thường xuyên được ghi nhận khoảng 798 tỷ USD, gấp khoảng 3 lần người ở vị trí thứ hai là Larry Page với khối tài sản khoảng 261 tỷ USD.
Đà tăng trưởng của Musk đến từ sự bứt phá của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.
3. Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay đều là người Mỹ?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Trong 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay, có tới 9 tỷ phú là người Mỹ. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes tại ngày 10/4, đứng đầu là Elon Musk với 798 tỷ USD, theo sau là nhà đồng sáng lập Google Larry Page (261 tỷ USD). Những cái tên còn lại trong top 10 gồm: Jeff Bezos, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Jensen Huang, Michael Dell, gia đình tỷ phú Bernard Arnault, gia đình tỷ phú Rob Walton.
Trong đó, tỷ phú duy nhất không phải người Mỹ là Bernard Arnault, người Pháp. Ông và gia đình giữ vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng với khối tài sản gần 152 tỷ USD.
4. Quốc gia nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới hiện nay?
-
Ấn Độ
0%
- Mỹ0%
- Trung Quốc0%
- Singapore0%Chính xác
Trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes năm 2026, có 3.428 doanh nhân trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số các quốc gia, Mỹ là “cái nôi” sinh ra số lượng tỷ phú nhiều nhất hành tinh với 989 tỷ phú. Chỉ riêng trong top 20, có tới 15 người giàu nhất thế giới đến từ Mỹ.
5. Tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay bao nhiêu tuổi?
-
18
0%
- 200%
- 220%
- 240%Chính xác
Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm nay là Amelie Voigt Trejes, 20 tuổi. Cô là người thừa kế tập đoàn sản xuất động cơ điện WEG (Brazil), do ông nội quá cố Werner Ricardo Voigt đồng sáng lập vào năm 1961.
Amelie Voigt Trejes trẻ hơn 3 tuần tuổi so với người trẻ nhất năm ngoái - người thừa kế tập đoàn dược phẩm Đức Johannes von Baumbach.
-
Xem thêm về:
-
tỷ phú
-
Đông Nam Á
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
