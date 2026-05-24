Chính xác

Theo báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới 2025 (World Urbanisation Prospects 2025) của Liên Hợp Quốc, Jakarta là đô thị đông dân nhất thế giới. Thủ đô Indonesia hiện có khoảng 42 triệu dân theo cách tính mới của Liên Hợp Quốc.

Đứng thứ hai là Dhaka - thủ đô Bangladesh, với gần 40 triệu dân đô thị. Trong khi đó, Tokyo xếp thứ ba với khoảng 33 triệu người.

Sự thay đổi này phản ánh tốc độ đô thị hóa mạnh tại các siêu đô thị châu Á. Trước đây, Tokyo thường giữ vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu.