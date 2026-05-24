1. Quốc gia nào của Đông Nam Á có thành phố đông dân nhất thế giới?
Việt Nam
Indonesia
Philippines
Theo báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới 2025 (World Urbanisation Prospects 2025) của Liên Hợp Quốc, Jakarta là đô thị đông dân nhất thế giới. Thủ đô Indonesia hiện có khoảng 42 triệu dân theo cách tính mới của Liên Hợp Quốc.
Đứng thứ hai là Dhaka - thủ đô Bangladesh, với gần 40 triệu dân đô thị. Trong khi đó, Tokyo xếp thứ ba với khoảng 33 triệu người.
Sự thay đổi này phản ánh tốc độ đô thị hóa mạnh tại các siêu đô thị châu Á. Trước đây, Tokyo thường giữ vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu.
2. Quốc gia này có dân số đông nhất Đông Nam Á hiện nay, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Theo Ban Dân số Liên Hợp Quốc (UNPD), năm 2025, dân số Indonesia là 287,88 triệu người, thuộc nhóm 4 quốc gia đông dân nhất thế giới. Indonesia có số dân đông nhất Đông Nam Á. Các quốc gia đông dân tiếp theo trong khu vực lần lượt là Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore, Timor-Leste, Brunei.
3. Trong top 10 đô thị đông dân nhất thế giới hiện nay, có bao nhiêu thành phố nằm ở châu Á?
5
7
9
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 9 trong số 10 đô thị đông dân nhất thế giới hiện nay nằm ở châu Á, gồm: Jakarta (Indonesia), Dhaka (Bangladesh), Tokyo (Nhật Bản), New Delhi (Ấn Độ), Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc), Manila (Philippines), Kolkata (Ấn Độ) và Seoul (Hàn Quốc).
4. Thành phố nào là đại diện duy nhất ngoài châu Á nằm trong top 10 đô thị đông dân nhất thế giới?
Cairo (Ai Cập)
New York (Mỹ)
London (Anh)
Theo báo cáo năm 2025 của Liên Hợp Quốc, Cairo (Ai Cập) là thành phố duy nhất ngoài châu Á nằm trong top 10 đô thị đông dân nhất thế giới.
9 vị trí còn lại đều thuộc về các thành phố châu Á cho thấy khu vực này đang là trung tâm của quá trình đô thị hóa toàn cầu.
5. Liên Hợp Quốc dự báo số lượng siêu đô thị trên thế giới vào năm 2050 sẽ là bao nhiêu?
25
30
37
Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050 thế giới sẽ có 37 siêu đô thị, tăng từ mức 33 hiện nay.
Một số thành phố được dự báo gia nhập nhóm này gồm Kuala Lumpur (Malaysia), Addis Ababa (Ethiopia), Dar es Salaam (Tanzania) và Hajipur (Ấn Độ).
