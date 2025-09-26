Thành Phố Xanh tiếp tục đồng hành với Ecopark, trở thành đại lý phân phối tại phân khu The Campus 2 thuộc đại đô thị xanh lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ Eco Central Park.

The Campus 2 với những dãy phố thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Ảnh phối cảnh

Cánh tay nối dài của nhà sáng lập Ecopark

Công ty TNHH BĐS Thành Phố Xanh được thành lập từ năm 2016. Với gần 10 năm kinh nghiệm, Thành Phố Xanh đã gắn bó, đồng hành với chủ đầu tư Ecopark, nhất là tại dự án đầu tay Ecopark (Hưng Yên).

Năm 2023, khi nhà sáng lập Ecopark khởi công Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại Nghệ An), Thành Phố Xanh tiếp tục đồng hành với chủ đầu. Đặc biệt, đơn vị đang dành mọi sự tập trung cho phân khu mới nhất vừa ra mắt mang tên The Campus 2, đưa các bất động sản thương mại dịch vụ, giáo dục, đổi mới sáng tạo mới tới khách hàng đề cao tương lai của con em, hướng tới mục tiêu trở thành công dân toàn cầu.

Thành Phố Xanh chính thức phân phối The Campus 2, Eco Central Park

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BĐS Thành Phố Xanh - cho biết, lấy kinh nghiệm là nền tảng và thành tích là động lực, Thành Phố Xanh tự tin phân phối The Campus 2 tới tay khách hàng. Bà Mai Hương cho rằng, thành công của công ty không chỉ đến từ việc đạt được các mục tiêu kinh doanh mà còn từ sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

The Campus 2 - Đại lộ kết nối tương lai

The Campus 2 được nhà sáng lập Ecopark ra mắt sau thành công của The Campus 1 đã hoàn thiện đưa vào bàn giao cho cư dân.

The Campus có một mặt trực diện đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m). Ảnh phối cảnh

Tọa lạc tại phía cửa ngõ kết nối đại đô thị xanh Eco Central Park với các phường trung tâm Nghệ An, mệnh danh là bộ mặt đại diện của đô thị, The Campus 2 có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m) đã thông toàn tuyến năm 2024. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus 2 đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút.

Một mặt tiền khác của The Campus 2 trực diện đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3,5ha đã hoàn thành và đang đưa vào hoạt động tiền khai trương, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

Trực diện khối đế quảng trường gia tăng tiềm năng kinh doanh cho The Campus 2. Ảnh phối cảnh

The Campus cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao tầng đầu tiên của Eco Central Park, cao 30 tầng đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao cuối năm 2025. Đây cũng là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về nhu cầu tiêu dùng dịch vụ ngay trong nội khu, thúc đẩy nhanh chóng sự hình thành các phố thương mại và cộng đồng cư The Campus 2.

Theo ông Nguyễn Thành Quang - Phó Giám đốc Kinh doanh Ecopark, nhờ lợi thế thương mại vượt trội và vị trí đắc địa của các tuyến đại lộ rộng lớn, The Campus 2 được hưởng lợi trực tiếp, nhất là khi tòa tháp Central Park Residences sắp đi vào bàn giao, trở thành tòa tháp cao tầng hiện đại bậc nhất Nghệ An hiện nay, mang đến nguồn nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ ngay trong các tuyến phố The Campus.

Môi trường sống kích thích trẻ vận động, vui chơi, tăng khả năng sáng tạo

Khi cư dân lựa chọn căn nhà nơi ngập tràn tiện ích và dịch vụ, The Campus 2 khẳng định lợi thế với mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000m2, chuỗi thể thao liên hoàn giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm nét nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi. Khi cư dân lựa chọn vị trí hướng đến kết nối liên vùng, The Campus 2 một lần nữa khẳng định liên kết vùng mạnh mẽ khi dễ dàng di chuyển về các phường trung tâm của Nghệ An hoặc kết nối với trung tâm du lịch biển Cửa Lò.

Không gian sống xanh tại đại đô thị Eco Central Park

Nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus 2 còn được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 50ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp, miễn dịch của trẻ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ðại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ cũng tăng thêm 2,6 điểm.

Diện tích công trình xây dựng luôn chiếm nhỏ nhất tại Eco Central Park

Tại Nghệ An, Eco Central Park trở thành một hình mẫu của quy mô, sự cộng hưởng những giá trị tiện ích, thương mại, dịch vụ và phong cách sống. Tỷ lệ quy hoạch đô thị ấn tượng qua bộ 3 thông số: 43% tỷ lệ diện tích dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân; 39% tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân, trong đó điểm nổi bật là hạ tầng giao thông không chỉ rộng lớn với các tuyến đại lộ 70m, 34m, 24.5m hay đường nội khu tối thiểu 14m mà còn được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây xanh; cuối cùng, tỷ lệ diện tích thấp nhất trong đô thị thuộc về công trình xây dựng, chỉ 19% trên tổng quy mô. Điều này giúp căn nhà không chỉ là không gian trong 4 bức tường, mà là giá trị cộng hưởng của nhiều yếu tố quan trọng tạo nên môi trường sống xứng đáng cho nhiều thế hệ.

Công Ty TNHH BĐS Thành Phố Xanh Trụ Sở: Số 07 Mimosa, KĐT Ecopark, Phụng Công, Hưng Yên Văn Phòng Nghệ An: HV71 Đại lộ Hùng Vương, KĐT Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Email: info@thanhphoxanhvn.vn Fanpage: www.facebook.com/thanhphoxanheco Website: thanhphoxanhvn.vn Hotline: 09.323.44444

(Nguồn: Ecopark)