Nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ các thông tư của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ và thanh toán, các ngân hàng thương mại đã ban hành danh sách các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán.

Theo đó, có 6 hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm:

Sử dụng giấy tờ tùy thân giả, cung cấp thông tin giả mạo để đăng ký mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Mua, bán, thuê, cho thuê, mở hộ thẻ và/hoặc tài khoản dùng cho các mục đích vi phạm pháp luật.

Sử dụng tài khoản, thẻ để thực hiện các giao dịch trái pháp luật như: đánh bạc, cá độ, lừa đảo, gian lận, giao dịch ngoại hối trái phép trên website, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo; giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành thẻ giả.

Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử.

Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị báo cáo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 150 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện, tra soát hoặc hoàn trả các giao dịch vi phạm quy định pháp luật. Các thẻ/tài khoản vi phạm sẽ bị đóng vĩnh viễn.