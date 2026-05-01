Thực hiện theo quy định của Thông tư 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng dịch vụ thanh toán, các ngân hàng thông báo điều chỉnh tính năng chuyển tiền từ hôm nay (1/5).

Theo đó, các giao dịch trên 500 triệu đồng sẽ được chuyển sang luồng xử lý chuyển khoản thường.

Quy định có hiệu lực trên ứng dụng ngân hàng từ ngày 1/5 với khách hàng cá nhân, từ 5/5 với khách hàng doanh nghiệp.

Với giao dịch chuyển khoản thường, thời gian xử lý từ 4 giờ làm việc trở lên, các giao dịch thực hiện sau 15h55 cùng ngày sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

Trước đây, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7 trên 500 triệu đồng, hệ thống sẽ tự động chia thành các lệnh có giá trị dưới 500 triệu đồng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian thao tác.

Kể từ thời điểm trên, tính năng tách lệnh tự động sẽ không còn áp dụng.

Quy định này nhằm củng cố hệ thống thanh toán vững chắc, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong giao dịch thanh toán.

Với quy định nêu trên, khách hàng có giao dịch trên 500 triệu đồng có thể chủ động tách thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng. Khi đó, các giao dịch này vẫn được xử lý theo hình thức chuyển khoản nhanh 24/7 mà không phải chờ ngân hàng xử lý.

Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát đối với các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, bao gồm việc đối chiếu thông tin sinh trắc học. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao an toàn hệ thống trong bối cảnh thanh toán số phát triển nhanh.

Hệ thống thanh toán hiện nay được chia thành hai nhóm: thanh toán giá trị thấp và thanh toán giá trị cao. Theo quy định, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc nhóm giá trị cao và phải thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN vận hành nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro và thanh khoản toàn hệ thống. Trong khi đó, các giao dịch dưới ngưỡng này có thể được xử lý nhanh qua các hệ thống thanh toán tức thời.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số khách hàng có xu hướng chia một khoản tiền lớn thành nhiều lần chuyển nhỏ, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để được xử lý nhanh 24/7. Dù xuất phát từ nhu cầu tiện lợi, cách làm này có thể tiềm ẩn rủi ro nếu các giao dịch không được xác thực đầy đủ theo quy định.

Vụ Thanh toán NHNN cho biết, việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thành nhiều lệnh nhỏ hơn nhưng chỉ thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học một lần là không đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời có thể bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, gian lận.