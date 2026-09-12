Ngày 12/9, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tồn tại nhiều thiếu sót, vi phạm cần chấn chỉnh. Cụ thể, bệnh viện đã tự ý ký hợp đồng với Công ty cổ phần Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang để thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng mà không qua thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đối với xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, trong năm 2024, bệnh viện ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Bionet Việt Nam bỏ qua các hình thức lựa chọn nhà thầu. Cơ quan thanh tra xác định công ty này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.

Trong công tác quản lý tài sản công, bệnh viện cho thuê vị trí đặt máy ATM và máy bán hàng tự động (từ ngày 1/1/2024 đến trước 30/10/2024) khi chưa có đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị này còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Eracare Việt Nam, sử dụng một phần hành lang các khoa lâm sàng để đặt 26 ghế massage nhằm hưởng phần trăm doanh thu; đồng thời cho Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và một doanh nghiệp thuê hội trường dài hạn khi chưa được phép.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận bị Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng. Ảnh: Đức Ngọc

Bổ nhiệm sai quy trình, chi phụ cấp sai quy định

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ ra các vấn đề liên quan công tác tổ chức cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Trong đó, việc tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm có nhiều hạn chế về phê duyệt quy hoạch cho 5 trường hợp vượt quá tuổi quy định và 35 trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Thanh tra phát hiện bệnh viện đã ban hành 26 quyết định phân công viên chức đảm nhiệm các chức vụ quản lý cấp khoa, phòng và tiến hành chi trả phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 khi chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

Về tài chính, cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, sai phạm khi sử dụng hơn 1,7 tỷ đồng từ khoản kinh phí không tự chủ để chi trả lương, tiền công, phụ cấp, tiền làm thêm giờ và tiền trực sai quy định.

Số tiền còn lại phải thu hồi bao gồm: 90 triệu đồng chi cho UBND phường Văn Hải; 110,2 triệu đồng chi tiền công và cho Ban Quản lý nhà thuốc; cùng các khoản thu trái phép từ việc cho thuê chỗ đặt máy ATM (43,2 triệu đồng), máy bán hàng tự động (135 triệu đồng) và hội trường (40,5 triệu đồng).

Cơ quan thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Song song đó, Sở Y tế được giao nhiệm vụ rà soát quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở trực thuộc để đảm bảo đáp ứng nghiêm ngặt quy định về môi trường.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 30/9.