Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Kết luận thanh tra số 47 đối với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC).

Thông báo kết luận nêu rõ, kết quả thanh tra phát hiện một số vi phạm, tồn tại của VPB SMBC FC liên quan đến thẩm định, quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Căn cứ quy định của pháp luật và kết quả thanh tra, ngày 14/7, Chánh Thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VPB SMBC FC về hai hành vi vi phạm hành chính: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định về gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với hai hành vi này là 900 triệu đồng.

VPB SMBC FC vi phạm khi gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Ảnh: Nam Khánh

Theo báo cáo của VPB SMBC FC, công ty đã nộp phạt toàn bộ số tiền nêu trên và đang triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN đã yêu cầu VPB SMBC FC thực hiện 13 kiến nghị để bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ và phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.

Định kỳ hàng quý (ngày 10 của tháng đầu quý), VPB SMBC FC báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên về Thanh tra NHNN.

VPB SMBC FC là công ty tài chính với các hoạt động bao gồm: huy động vốn dướihình thức nhận tiền gửi của tổ chức, phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của tổ chức; cấp tín dụng cho khách hàng dưới hình thức cho vay (cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng), phát hành thẻ tín dụng; làm đại lý kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động khác.