Đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước của các ngân hàng bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà – đất và các loại thuế, phí khác.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) chiếm tỷ trọng cao nhất trong các khoản đóng góp này.

Với việc lợi nhuận của các ngân hàng liên tục lập các kỷ lục mới, số thuế TNDN các ngân hàng nộp vào ngân sách nhà nước ngày càng lớn.

Theo thống kê từ 30 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) trong năm 2025, tổng số thuế TNDN nộp ngân sách đạt xấp xỉ 73.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD. Đây là mức đóng góp kỷ lục của các ngân hàng cho ngân sách nhà nước thông qua thuế TNDN.

Vietcombank và VietinBank là hai ngân hàng dẫn đầu toàn ngành về mức đóng thuế TNDN trong năm 2025, với mức thuế tạm tính lần lượt là 8.618 tỷ đồng và 8.255 tỷ đồng, tăng 5,16% và 35,30% so với năm 2024.

BIDV đứng thứ ba với mức thuế TNDN tạm tính lên đến 7.100 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big5 MB và Agribank, lần lượt đạt 6.560 tỷ đồng (tăng 20,50%) và khoảng 6.000 tỷ đồng (tăng 10,64%).

Hai “ông lớn” VPBank và Techcombank dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân về mức thuế TNDN trong năm qua. Trong đó, VPBank đóng góp cho ngân sách nhà nước 5.260 tỷ đồng thông qua thuế TNDN, tăng mạnh 45,30% so với năm 2024.

Với mức tăng nhẹ 6,74%, tổng số thuế TNDN từ Techcombank trong năm 2025 cũng đã lên đến 5.120 tỷ đồng.

Tiếp đến là HDBank và ACB với số thuế lần lượt là 3.977 tỷ đồng (tăng 23%) và 3.632 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ACB là một trong 3 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về số thuế TNDN so với năm liền kề.

Cụ thể, đóng góp về thuế TNDN của ACB giảm 10% so với năm 2024. Hai ngân hàng còn lại ghi nhận sự sụt giảm về số thuế tạm tính là Sacombank (giảm 37% còn 1.600 tỷ đồng) và Eximbank (giảm 56% còn 372 tỷ đồng).

Câu lạc bộ nghìn tỷ thuế TNDN còn có: SHB (3.000 tỷ đồng, tăng 35%), LPBank (2.850 tỷ đồng, tăng 16,31%), TPBank (1.830 tỷ đồng, tăng 20%), VIB (1.800 tỷ đồng, tăng 1%), Sacombank (1.600 tỷ đồng, giảm 37%), MSB (1.420 tỷ đồng, tăng 3%), SeABank (1.346 tỷ đồng, tăng 14%), Nam A Bank (1.100 tỷ đồng, tăng 14%), OCB (1.000 tỷ đồng, tăng 22%).

Như vậy, có tới 18 ngân hàng góp mặt trong nhóm nghìn tỷ đồng thuế TNDN, trong đó có hai gương mặt mới là Nam A Bank và OCB.

Với số thuế TNDN tạm tính trong năm 2025 là 711 tỷ đồng, ABBank gần tiệm cận với nhóm ngân hàng nói trên. Điều đáng nói là với sự bứt phá về lợi nhuận trong năm vừa qua, số thuế TNDN của ABBank đã tăng gấp 3 lần so với năm liền kề.