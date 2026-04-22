Lãi suất chưa thể hạ nhiệt

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chiều 22/4, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc VPBank – đã có những chia sẻ về các vấn đề cổ đông quan tâm.

Lý giải về hiện tượng tăng lãi suất huy động trong ngành ngân hàng trong 3 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Đức Vinh cho rằng yếu tố thanh khoản trên thị trường là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân một số quy định mới có hiệu lực trong quản trị ngân hàng, như quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tổng Giám đốc VPBank nhận định xu hướng lãi suất cao sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa, đến quý 2, đầu quý 3 sẽ giảm dần.

“Cuộc họp giữa NHNN và các NHTM đã đi đến việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất. Tôi tin xu hướng tăng sẽ chậm lại, đi ngang một thời gian rồi giảm dần, từ đó sẽ giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất”, ông Vinh nói.

Lý giải vì sao lãi suất huy động tại VPBank tăng cao thời gian qua, Tổng Giám đốc ngân hàng này cho rằng VPBank có mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao nên việc tăng lãi suất huy động là quyết định cần thiết, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng.

Tuy nhiên, tuần vừa qua VPBank đã giảm lãi suất huy động một số kỳ hạn. Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày ngân hàng giảm lãi suất.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lãi suất tuỳ theo diễn biến thị trường thời gian tới”, ông Vinh cho hay.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT (ngồi giữa) cùng hai Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Vinh và Bùi Hải Quân tại Đại hội.

Tại Đại hội, cổ đông lo ngại nợ xấu tăng trở lại sau khi kéo xuống 2,03% trong năm 2025. Ông Vinh thừa nhận nợ xấu có thể tăng ở phân khúc bán lẻ khi ngân hàng đẩy mạnh cho vay các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mục tiêu của VPBank là duy trì nợ xấu dưới 2,5% trong năm nay, cao hơn so với một số ngân hàng khác. Việc này nằm trong mô hình cho vay của VPBank khác biệt so với thị trường, bởi đây là ngân hàng có độ phủ về các phân khúc lớn nhất, từ phân khúc cao cấp, trung bình đến phân khúc bình dân (FE Credit).

“VPBank xác định từng phân khúc sẽ có những tỷ lệ nợ xấu khác nhau. Trong đó phân khúc cho vay doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường. Các phân khúc cao cấp thậm chí có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với thị trường. Nên nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ chung để đánh giá VPBank hoạt động không an toàn thì tôi cho rằng không hợp lý. Nhà đầu tư chuyên nghiệp họ cũng hiểu chuyện này. Tất nhiên chúng tôi luôn muốn kéo giảm tỷ lệ nợ xấu xuống”, Tổng Giám đốc VPBank nói.

Sẵn sàng cho sàn giao dịch vàng và tiền số

VPBank là một trong những ngân hàng nộp hồ sơ kinh doanh vàng miếng, lãnh đạo ngân hàng cho biết đã sẵn sàng cho hoạt động của sàn giao dịch vàng.

Đối với sàn giao dịch tài sản số, VPBank đã thành lập CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) với vốn điều lệ đạt 10.000 tỷ đồng.

“Sau khi hoàn thiện các thủ tục, được các cơ quan chức năng phê duyệt, chúng tôi sẽ là đơn vị chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về sàn giao dịch tài sản số”, ông Nguyễn Đức Vinh khẳng định, đồng thời khẳng định VPBank không kinh doanh tài sản số mà chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số cho các nhà đầu tư.

Bổ sung về nội dung này, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết, CAEX là một trong năm công ty đã hoàn tất tất cả các thủ tục, hiện chỉ chờ cơ quan nhà nước cấp phép, dự kiến tháng 6/2026 sẵn sàng đi vào hoạt động.

Nhà đầu tư hỏi về việc cho vay bất động sản tại ngân hàng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết việc nhà nước đưa ra một số tín hiệu kiểm soát thị trường bất động sản là rất hợp lý, tránh để thị trường phát triển quá nóng, ảnh hưởng đến an ninh tài chính chung.

Tuy nhiên, lãnh đạo VPBank nhìn nhận bất động sản vẫn là lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia. Vấn đề là khai thác ra sao để đóng góp tích cực cho hoạt động của ngân hàng.

Lãnh đạo VPBank cho hay sẽ tập trung ưu tiên tài trợ cho các dự án nhà ở phân khúc trung bình, hạn chế đầu tư vào các dự án cao cấp, các dự án nghỉ dưỡng, đồng thời mở rộng tín dụng sang các lĩnh vực khác như năng lượng, đầu tư công, cơ sở hạ tầng,…