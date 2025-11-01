Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Ngoại giao.

Chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều vi phạm trong quá trình triển khai

Bộ Ngoại giao là chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). Năm 2007, ban quản lý dự án được thành lập. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đạt mức hơn 6.900 tỷ đồng.

Theo kết luận, dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 22/10/2007. Sau khi được phê duyệt, Bộ Ngoại giao đã triển khai thực hiện nhưng quá trình thực hiện bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan.

Trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Bảo Kiên

Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành toàn bộ công trình, chậm tiến độ hơn 10 năm, qua 4 lần điều chỉnh thời gian hoàn thành (từ 2014 sang 2025), không đạt mục tiêu đề ra, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ nhận định, việc dừng thi công theo từng giai đoạn khiến chi phí bảo hành, sửa chữa, bảo lãnh ngân hàng, quản lý… phát sinh vượt quy định.

Hai tòa nhà A và B (bên phải) đã hoàn thiện phần xây thô và mặt ngoài từ cuối năm 2016, tổng giá trị phần xây lắp và thiết bị 1.666,5 tỷ đồng, nhưng sau gần 9 năm vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong giai đoạn 2009-2024, nguồn vốn được cấp cho dự án không sử dụng hết, dẫn tới nguy cơ lãng phí theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013. Bên cạnh đó, một số hạng mục đã đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao chính thức, Bộ Ngoại giao cũng chưa thực hiện trích hao mòn tài sản cố định theo quy định tài chính.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành, có nguy cơ gây lãng phí ngân sách nhà nước thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án, Cục Quản trị - Tài vụ, ban quản lý dự án và các cá nhân, đơn vị liên quan.

Chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Những vụ việc này có dấu hiệu vi phạm các tội danh được quy định tại Điều 222 (vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng), Điều 224 (vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng) và Điều 219 (vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí) của Bộ luật Hình sự.

Kết luận chỉ rõ, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đã tự ý hạ điểm sàn từ 70 xuống 60, đưa thêm phương án bị loại vào xếp hạng, dẫn đến việc một đơn vị tư vấn Hàn Quốc đạt 68,3 điểm được chọn, trong khi đơn vị Đức đạt 78,2 điểm lại bị loại - vi phạm quy chế thi tuyển và gây hệ lụy nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao sau đó tổ chức chỉ định thầu 20 gói thầu, tổng giá trị hơn 4.388 tỷ đồng, vượt 904 tỷ so với tổng mức đầu tư được duyệt (3.484 tỷ). Việc làm này bị kết luận là trái chỉ đạo của Thủ tướng, vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dẫn đến chậm tiến độ và nguy cơ thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, dự toán chi phí tư vấn giai đoạn 1 bị trùng lặp, gây thiệt hại tạm tính 42,9 tỷ đồng; vi phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, gây thiệt hại 79,2 tỷ; thanh toán chi phí giám sát tác giả sai quy định, gây thất thoát 5,4 tỷ. Tổng cộng, các sai phạm nêu trên gây thiệt hại tạm tính 127,5 tỷ.

Thanh tra cũng phát hiện việc định giá thiết bị không có căn cứ, chênh lệch lớn so với giá nhập khẩu (cao hơn từ 2-13 lần), phần chênh lệch được xác định là hơn 108 tỷ đồng. Tổng số vốn đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng nhưng công trình vẫn dở dang.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ.

Đồng thời, đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tổng mức đầu tư và quyết toán dự án để làm căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo.

Kết luận thanh tra cũng đã được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại tài sản, các đơn vị liên quan phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.