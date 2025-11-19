Tại họp báo, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết đơn vị này vừa ban hành ba kế hoạch. Trong đó có kế hoạch triển khai công tác về thương mại điện tử trong 3 tháng cuối năm 2025; kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025 với 180 điểm kiểm tra.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các tháng cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời gian triển khai từ ngày 20/10/2025 đến hết ngày 10/4/2026.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, thiên tai để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, được tiêu dùng nhiều trong các tháng cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ông Nguyễn Quang Huy tại họp báo sáng 19/11/2025. Ảnh: T.C

Đối với thị trường vàng, ghi nhận thực tế của VietNamNet cho thấy, tình trạng người dân xếp hàng mua vàng tại TPHCM đã diễn ra hơn 2 tháng nay, bất chấp giá vàng neo cao.

Tại địa điểm kinh doanh của các thương hiệu vàng uy tín trên địa bàn, hiện tượng hết vàng miếng SJC thường xuyên diễn ra. Trong khi đó, số lượng vàng nhẫn bán ra cũng không đủ đáp ứng nhu cầu mua vào của người dân.

Đáng chú ý, tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), nhiều người còn xếp hàng tại đây từ 2-3h sáng để chờ tới lượt mua vàng nhẫn.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng trước điểm kinh doanh của SJC sáng 11/11. Ảnh: T.C

Trong khi đó, từ giữa tháng 10, Công ty SJC yêu cầu khách hàng phải đăng ký mua vàng miếng SJC thông qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người phản ánh, trang web đăng ký mua vàng thường xuyên bị quá tải và không thể đăng nhập, hoặc gặp lỗi sau khi đăng nhập. Việc mua vàng miếng trực tuyến trở nên khó khăn.

Mới đây, SJC lại thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến từ ngày 18/11. Khách hàng sẽ thực hiện giao dịch vàng miếng trực tiếp tại 2 điểm kinh doanh chính thức của SJC tại TPHCM.

Hồi tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 có công văn gửi Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng sau khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới 153 triệu đồng/lượng vào chiều 17/10.

Trong văn bản, nhà chức trách nhận định, nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao liên tục không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá, gây diễn biến bất thường.