Sáng 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h7 ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 63, đoạn khu vực bến phà Xẻo Rô cũ, thuộc ấp An Bình, xã Bình An.

Bị can Nguyễn Minh Nhân. Ảnh: CACC

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam, cán bộ tổ tuần tra, phát hiện Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe mô tô BKS 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà tăng ga, điều khiển xe bỏ chạy và tông vào Thiếu tá Nam.

Cú tông mạnh khiến cả Nhân và Thiếu tá Nam ngã xuống đường, bị thương nặng và bất tỉnh. Cả hai sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nhân điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe, đồng thời có sử dụng rượu và ma túy.

Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý Nguyễn Minh Nhân theo quy định của pháp luật.