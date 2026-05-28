Ngăn chặn được nguy cơ đổ vỡ hệ thống

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank). Thời kỳ thanh tra từ 31/12/2015 đến 17/1/2025.

Kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra một số vi phạm, tồn tại của ngân hàng.

Trong thời kỳ thanh tra, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành ngân hàng được ghi nhận đã duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo thanh khoản.

Ngân hàng không phải vay bắt buộc từ NHNN và tránh được nguy cơ đổ vỡ hệ thống dù đối mặt nhiều khó khăn, bất lợi cho hoạt động của ngân hàng.

Thanh tra ghi nhận bộ máy Vikki Bank, từ trụ sở chính đến đơn vị kinh doanh, vẫn duy trì hoạt động ở mức bình thường, đảm bảo hệ thống mạng lưới ổn định, thông suốt, khắc phục khó khăn và có những bước chuyển biến tích cực trong một số hoạt động kinh doanh.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vikki Bank. Ảnh minh họa: Vikki Bank

Ngân hàng đã xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu với số tiền tương đối lớn, giúp ổn định thanh khoản và giảm lỗ cho ngân hàng.

Cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp với quy mô hoạt động; các quy định và quy trình nội bộ hướng dẫn hoạt động của ngân hàng được rà soát ban hành lại, phù hợp với tình hình thực tiễn, triển khai kịp thời các quy định của pháp luật.

Vikki Bank được ghi nhận là tích cực phối hợp, xây dựng và triển khai phương án chuyển giao bắt buộc nhằm khắc phục tình trạng khó khăn của ngân hàng.

Ảnh hưởng nặng nề từ đại án DongA Bank

Tuy nhiên, Vikki Bank còn một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động. Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, phân loại tài sản có, ban hành quy định nội bộ, thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Ngày 29/9/2025, Vikki Bank đã nộp đầy đủ số tiền phạt vi phạm hành chính.

Ngoài hành vi vi phạm hành chính nêu trên, ngân hàng còn một số tồn tại, vi phạm liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, quản lý rủi ro; thẩm định, quyết định cấp tín dụng; việc kiểm tra, giám sát sau cho vay; chấp hành chế độ kế toán; xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu...

Theo cơ quan thanh tra, những vi phạm, tồn tại nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về khách quan, do bị ảnh hưởng bởi vụ án Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (tiền thân của Vikki Bank), nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng bị khởi tố và bị giam giữ.

Trong khi đó, ngân hàng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt từ năm 2015, khiến hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề, hình ảnh, thương hiệu, uy tín trên thị trường của ngân hàng bị giảm sút nghiêm trọng; nguồn lực và năng lực kinh doanh bị hạn chế dẫn đến việc tiếp cận khách hàng mới, khách hàng tốt gặp khó khăn.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng khiến nợ xấu có xu hướng tăng; tác động từ sự cố tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng như biến động của lãi suất huy động vốn trên thị trường tăng vọt vào cuối năm 2022 dẫn đến hoạt động của Vikki Bank gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống công nghệ thông tin và các công cụ hỗ trợ quản trị, điều hành còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu. Nhiều khoản nợ phát sinh trước thời điểm kiểm soát đặc biệt vẫn đang liên quan đến các vụ án hình sự dẫn đến việc khắc phục các tồn tại gặp nhiều khó khăn.

Về nguyên nhân chủ quan, kết luận thanh tra chỉ rõ công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Vikki Bank còn nhiều tồn tại, hạn chế; một số cán bộ chưa thực hiện đúng quy định, vai trò của các cấp quản lý chưa phát huy hiệu quả.

Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại nêu tại kết luận thanh tra. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành ngân hàng trong kỳ thanh tra chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại được phát hiện qua thanh tra.

Kết luận thanh tra có 21 kiến nghị, trong đó yêu cầu ban lãnh đạo ngân hàng tiến hành rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, cần xác định và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm, tồn tại nêu tại kết luận thanh tra.