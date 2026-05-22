Hưng Yên:

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam shipper bị đánh chảy máu vùng đầu gần khu vực chùa Nhạn Tháp. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Mễ Sở xác nhận địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Trường, ngày 21/5, UBND xã đã giao công an xã mời sư thầy chùa Nhạn Tháp lên làm việc để xác minh.

“Sư thầy này đã về chùa Nhạn Tháp nhiều năm nay. Tuy nhiên, ông không được lòng người dân địa phương, hiện nay rất ít người đến chùa chiêm bái”, ông Trường cho biết.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Mễ Sở, đây không phải lần đầu sư thầy xảy ra mâu thuẫn với người dân. “Sư thầy từng nhiều lần đánh chửi người dân nên bà con ở đây rất chán nản, không muốn tiếp xúc”, ông Trường nói thêm.

Cũng theo ông Trường, ông đã giao lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Nếu cơ quan công an xác định đúng có việc sư thầy đánh người, tôi sẽ kiến nghị xử lý, không để tiếp tục ở chùa nữa”, ông Trường nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Mễ Sở cho biết thêm, chùa Nhạn Tháp là di tích của địa phương và hiện chỉ có một sư thầy trụ trì. Vụ việc đang được Công an xã Mễ Sở điều tra, làm rõ.