Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h44 ngày 17/4, tại Km190 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ lật ô tô khách.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chở theo 12 người, đến địa điểm trên thì gặp trời mưa, đường trơn trượt khiến xe khách bị lật nghiêng, chắn ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Minh Khánh

"Vụ việc không có người bị thương, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 thuộc Cục CSGT đã cử cán bộ, chiến sĩ đến phân luồng, bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân", đại diện Cục CSGT cho biết.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ô tô khách và một số dải hộ lan của đường cao tốc bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo khi trời mưa, đường trơn trượt, các tài xế cần đi đúng làn đường, tốc độ; không vượt xe sai quy định, đặc biệt tại các đoạn đường đang được sửa chữa, làn đường bị hẹp, các đoạn đường có nhiều khúc cong cua, dốc cao và dài.