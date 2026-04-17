Liên quan đến vụ Trần Văn Thắng (SN 1981, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) dùng dao đâm vợ cũ tử vong, sáng 17/4, nguồn tin của VietNamNet cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người đàn ông này níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Thắng và chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hòa) đã ly hôn. 8 năm nay, chị M. đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Cách đây 5 ngày, chị trở về địa phương thăm gia đình.

Thắng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Biết tin vợ cũ về nước, khoảng 20h40 ngày 16/4, Thắng đến nhà em trai của chị M. là anh L.Q.H. (SN 1990) ở gần đó và gặp chị. Trong lúc nói chuyện riêng, Thắng đề cập đến việc hàn gắn tình cảm nhưng chị M. không đồng ý.

Bực tức, Thắng rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào chị M. Trong đó, 1 nhát sau bả vai trái; nhát dao thứ 2 đâm vào vùng ngực trái, xuyên thấu qua sụn xương ngực, gây rách phổi, đứt động mạch chủ của tim, làm chảy máu lồng ngực.

Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: CTV

Chị M. sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi do vết thương quá nặng, mất máu cấp.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong đêm, Công an phường Hà Huy Tập cùng các lực lượng liên quan đã triển khai truy tìm. Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Hiện Trần Văn Thắng đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.