Đêm Noel 24/12, nhiều người dân bất ngờ khi thấy tháp Rùa trên Hồ Gươm mang diện mạo khác lạ khi có nhiều tia ánh sáng màu sắc tỏa ra từ xung quanh.

Đây là chương trình Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa - hoạt động hưởng ứng chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội để chào đón Tết Dương lịch 2026.

Không gian chiếu sáng được tổ chức với mục tiêu tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng về đêm trong dịp lễ cuối năm. Phương án chiếu sáng được xây dựng hiện đại, hài hòa về màu sắc, cường độ và nhịp chuyển động ánh sáng.

Màn chiếu sáng nghệ thuật mới mẻ với mục tiêu không làm thay đổi hình thái cảnh quan, giữ trọn giá trị không gian văn hóa lịch sử tại khu vực trình chiếu.

Do được tổ chức trùng với dịp Giáng sinh và đúng thời điểm các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm mở phố đi bộ, lượng người đến theo dõi chương trình khá đông.

Hàng nghìn người dân cùng du khách đứng kín bờ hồ Hoàn Kiếm để theo dõi các tia ánh sáng đầy huyền ảo.

Nhiều người hào hứng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình chiếu sáng nghệ thuật.

Có mặt bên bờ hồ Hoàn Kiếm theo dõi chương trình, chị Thanh Trúc thấy không khí quanh hồ Gươm hôm nay sôi động hẳn. Màn trình chiếu này cũng khá mới lạ làm chị thích thú.

Với một Tháp Rùa nổi bật trong ánh sáng lung linh, sự kiện cũng thu hút nhiều nhiếp ảnh gia.

Không gian Chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12 đến hết ngày 4/1/2026.