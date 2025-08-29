Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ lớn của người Việt. Dưới đây là những ngày, khung giờ tốt nhất để cúng Rằm tháng 7.

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng 7 năm 2025 (15/7 âm lịch) rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 dương lịch. Đây là ngày chính lễ, thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng.

Các giờ tốt có thể cúng trong ngày này gồm: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng giới thiệu ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ. Theo chuyên gia, các gia đình có thể cúng Rằm tháng 7 từ 11/7 âm lịch đến 15/7 âm lịch.

- 11/7 âm lịch là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân kỵ các tuổi Thìn, Tuất, Tý, Sửu, Mùi và người mang thiên can Mậu (1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998). Hợp những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Ngọ.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h); giờ Dậu (17h-19h).

- 12/7 âm lịch là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Thân kỵ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Mùi và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999). Hợp những người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Mùi (13h-15h)

- 13/7 âm lịch là ngày Bính Tý, tháng Giáp Thân kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn và người mang thiên can Canh (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000). Hợp những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tuất, Sửu, Mùi.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Mão (5h-7h); giờ Thìn (7h-9h); giờ Thân (15h-17h); giờ Dậu (17h-19h).

- 14/7 âm lịch là ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Thân kỵ tuổi Thìn, Tuất, Tý, Sửu, Mùi và người mang thiên can Tân (1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001). Hợp những người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Ngọ, Mão, Dậu.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Mão (5h-7h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h).

- 15/7 âm lịch là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tuất và người mang thiên can Nhâm (1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002). Hợp những người tuổi Thìn, Sửu, Mùi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Giờ đẹp làm lễ gồm: Giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Mùi (13h-15h).

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà lưu ý rằng, khi tiến hành cúng lễ vào các ngày, giờ đẹp trên, gia chủ nên ưu tiên tránh thiên can trước, tính hợp của địa chi sau. Bởi, thiên can rất quan trọng, chiếm 80% hung cát.

Sách Tìm hiểu văn hóa Phương Đông 365 ngày của tác giả Thiên Nhân (NXB Thanh Hóa) cũng đề cập đến ngày, giờ tốt để tiến hành lễ cúng Phật và gia tiên (trong nhà); cúng chúng sinh - cô hồn (ngoài trời) vào Rằm tháng 7.

Theo tác giả Thiên Nhân, đối với lễ cúng Phật và gia tiên (trong nhà), giờ đẹp nhất để thực hiện lễ cúng là vào giờ Tỵ (9h-11h). Nếu không thể cúng vào giờ này, gia chủ cũng có thể làm lễ vào giờ Thìn (7h-9h).

Trái ngược với cúng trong nhà, lễ cúng chúng sinh phải tiến hành vào chiều tối, khi mặt trời đã lặn hẳn. Thời điểm thích hợp nhất là giờ Dậu (17h-19h). Theo dân gian, các vong hồn vốn sợ ánh sáng, chỉ vào lúc trời tối họ mới dám về nhận lễ vật.

Việc cúng chúng sinh cần hoàn tất trước 12h ngày 15/7 âm lịch. Bởi theo quan niệm dân gian, sau thời điểm này, cửa địa ngục khép lại, các vong hồn không được phép trở về nhân gian.