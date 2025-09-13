Sáng nay (13/9), khi nước lũ rút dần, sân trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) vẫn còn đọng nước và lớp bùn phủ kín khắp nơi. Dọc hành lang, rác và cành cây được các thầy cô gom lại từng đống nhỏ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngay từ sớm, hàng chục giáo viên đã có mặt, người cầm chổi quét bùn, người xịt rửa sàn lớp học. Họ chia thành từng nhóm dọn dẹp các phòng, kiểm tra lại những đồ dùng và thiết bị dạy học để đảm bảo an toàn.

Một nhóm giáo viên nam phối hợp kéo vòi chữa cháy từ trụ cứu hỏa ngoài sân, áp lực nước mạnh giúp cuốn trôi những mảng bùn dày bám chặt trên nền gạch.

Thầy Vũ (quản sinh nhà trường) vừa cầm vòi cứu hỏa vừa nói: “Nước bùn đặc quánh, quét tay không thể sạch hết, phải dùng vòi chữa cháy mới đủ áp lực đẩy bùn đất ra ngoài. Chúng tôi tranh thủ dọn sớm để kịp đón các em trở lại lớp học”.

Ở dãy phòng học tầng trệt, các cô giáo phải dùng cây lau sàn cào nước đọng bám trên sàn nhà, ghế và tường. Một số bàn ghế bị bùn bám được các thầy cô dựng lên để rửa sạch cho khô ráo.

Nam giáo viên đưa con rắn được phát hiện trong phòng tin học ra bên ngoài. “Khi đó tôi đang quét nước ra ngoài thì bất ngờ phát hiện một con rắn bò ở góc lớp, khiến tôi giật mình thét lên. May mà lúc đó có thầy giáo đứng gần nên kịp bắt đưa ra ngoài”, nữ giáo viên kể lại.

Ngoài góc sân, một nhóm giáo viên khác tiếp tục thu gom lá cây, chai nhựa, bao nilon và rác còn sót lại sau lũ.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, toàn bộ tầng trệt của trường đã bị nước lũ sông Buông tràn vào từ chiều tối qua, ảnh hưởng đến việc học của gần 1.500 học sinh.

Đến hơn 9h30, hầu hết các phòng học đã được dọn dẹp cơ bản. Bàn ghế đã được kê lại gọn, sàn nhà ráo nước, bùn đất gần như được cuốn hết ra ngoài. Các thầy cô tiếp tục kiểm tra thiết bị điện và các đồ dùng học tập để đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Bà Lương Trịnh Trúc Kiều, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Tân 1 cho biết, mặc dù trường đã cơ bản đón học sinh trở lại lớp chiều nay, nhưng một số khu vực dân cư trũng thấp vẫn còn ngập, nên việc các em đến trường vẫn gặp nhiều khó khăn.

"Nhà trường mong các cấp quan tâm giải quyết tình trạng ngập nước vào mỗi mùa mưa lũ, điều mà giáo viên và phụ huynh trên địa bàn cũng hết sức trông đợi", bà Kiều chia sẻ.