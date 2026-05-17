Gần 20 năm gia nhập đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam, HLV Guillaume Graechen vừa huấn luyện, vừa phát hiện bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Một loạt ngôi sao bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt... đều chịu ảnh hưởng, có bàn tay 'nhào nặn', rèn giũa từ ông thầy người Pháp.

HLV Guillaume Graechen nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam từ lãnh đạo VFF

Với những đóng góp bền bỉ này, nhân Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tại TP.HCM, VFF đã trao tặng cho HLV Guillaume Graechen Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam. “Dù mang quốc tịch Pháp nhưng HLV Guillaume Graechen đã có hai thập niên làm việc tại Việt Nam, đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đồng thời đặt nền móng cho phương pháp huấn luyện hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bóng đá trẻ. Những đóng góp của ông vô cùng bền bỉ, có chiều sâu và xứng đáng được vinh danh”, đại diện VFF nhấn mạnh.

Công Phượng chúc mừng người thầy đã dìu dắt tiền đạo này khi bắt đầu chập chững theo đuổi sự nghiệp bóng đá

Trong khi đó, sau cuộc tuyển chọn tại Hà Nội, hàng nghìn cầu thủ nhí tiếp tục được trải nghiệm và tham gia tuyển chọn vào Học viện bóng đá Nutifood trong 2 ngày 16 và 17/5 tại TPHCM. Dựa trên kết quả đánh giá năng lực, HLV Guillaume Graechen và ê-kíp lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất, bước tiếp vào vòng loại trực tiếp diễn ra tại Gia Lai.

Các cầu thủ nhí tham gia tuyển chọn

Một khi trở thành học viên chính thức của Học viện Bóng đá Nutifood, các cầu thủ nhí được nhận học bổng đào tạo toàn phần trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng bài bản để trở thành ngôi sao bóng đá trong tương lai.