Xin trở lại bục giảng sau gần 20 năm làm quản lý

Sinh năm 1977, thầy Nguyễn Thanh Bình tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, chuyên ngành Toán - Lý vào năm 2000. Sau khi tốt nghiệp, thầy được phân công về công tác tại Trường THCS Bồng Lĩnh, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau 6 năm đứng lớp, thầy Bình được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh. Đến năm học 2013-2014, thầy giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Liên Hương (xã Thượng Đức).

Năm học 2019-2020, thầy chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THCS Ân Giang, xã Mai Hoa. Đến ngày 22/6/2026, thầy Bình được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh, ngôi trường thầy từng công tác những ngày đầu ra trường.

Thầy Nguyễn Thanh Bình trở lại bục giảng sau 20 năm làm quản lý. Ảnh: Sỹ Thông

Trong hơn 20 năm làm công tác quản lý, có 13 năm giữ chức hiệu trưởng, thầy Bình nhiều lần được ghi nhận về thành tích chuyên môn, trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh năm học 2018-2019 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm học.

Thời gian đầu thầy về Trường THCS Bồng Lĩnh công tác, khu vực này còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại chủ yếu là đường đất. Từ nhà thầy đến trường gần 40km, có những đoạn lầy lội khiến việc đi lại rất vất vả. Để đảm bảo công tác giảng dạy, thầy Bình cùng nhiều đồng nghiệp phải ở lại trường, có khi vài tháng mới về thăm gia đình một lần.

“Ngày ấy, các xã nơi đây rất khó khăn. Đường đến trường lầy lội, gian khổ vô cùng, nhưng anh em giáo viên ai nấy đều hừng hực nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến. Chúng tôi thường bảo nhau 'nhà giáo nghèo nhưng vui' để cùng vượt qua gian khó, bám trường, bám lớp”, thầy Bình nhớ lại.

Thầy Bình trở lại với công việc giảng dạy. Ảnh: Sỹ Thông

"Đứng lớp vẫn là một phần quan trọng của nghề giáo"

Đầu năm học 2026-2027, khi các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mai Hoa được sáp nhập thành Trường TH&THCS Mai Hoa, thầy Bình chủ động viết đơn xin thôi chức vụ, trở lại làm giáo viên.

“Việc xin xuống làm một giáo viên bình thường với tôi là điều hết sức tự nhiên. Mình đã dành hơn hai mươi năm cho công tác quản lý, nay là lúc gác lại chức vụ để cống hiến thêm cho chuyên môn. Với người thầy giáo, suy cho cùng thì niềm vui lớn nhất vẫn là được trực tiếp giảng dạy, truyền thụ tri thức cho học trò”, thầy Bình chia sẻ.

Theo thầy Bình, việc trở lại đứng lớp cũng là cơ hội để dành vị trí quản lý cho những giáo viên trẻ giàu năng lượng và tư duy mới. “Hiệu trưởng hay hiệu phó cũng chỉ là vị trí việc làm. Là người giáo viên thì không nên coi đó là gánh nặng", thầy nói.

Thầy Bình và các học trò sau tiết học. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Hoa, cho biết với năng lực và thâm niên công tác, thầy Bình hoàn toàn có thể tiếp tục giữ chức hiệu trưởng hoặc làm hiệu phó. Tuy nhiên, thầy đã chủ động xin trở lại làm giáo viên.

Theo ông Nghị, quyết định này giúp địa phương thuận lợi hơn trong quá trình sắp xếp nhân sự khi thực hiện việc sáp nhập trường, đồng thời thể hiện sự gắn bó của thầy Bình với công việc dạy học.

Trở lại Trường TH&THCS Mai Hoa, thầy Bình nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 9C, trực tiếp dạy môn Toán khối 9, đồng thời giảng dạy Toán lớp 7 và Vật lý lớp 8.

Thầy Trương Bá Năng, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mai Hoa, cho biết thầy Bình là trường hợp đầu tiên tại địa phương tự nguyện viết đơn xin thôi chức vụ quản lý để trở lại đứng lớp.

“Thầy Bình chủ động nhận chủ nhiệm lớp 9, đồng thời đảm nhận môn Toán khối 9. Đây là khối cuối cấp, có áp lực thi tuyển sinh vào lớp 10. Với chuyên môn và kinh nghiệm của thầy, Ban Giám hiệu rất yên tâm khi giao nhiệm vụ này”, thầy Năng nói.

Sau hơn hai thập kỷ gắn với công tác quản lý, năm học mới, thầy Nguyễn Thanh Bình trở lại với phấn trắng, bảng đen và những giờ học trực tiếp cùng học trò. Với thầy, chức vụ có thể thay đổi, nhưng công việc đứng lớp vẫn là một phần quan trọng của nghề giáo.