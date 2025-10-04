Những ngày qua, câu chuyện gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Tân (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đỡ những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau trận giông lốc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/9 khiến nhiều người xúc động.

Thầy giáo Hưng (giữa) trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ người dân cho đại diện chính quyền địa phương.

Thầy Hưng chia sẻ, số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng không phải của riêng vợ chồng thầy, mà là tấm lòng chung của con cái trong gia đình. Chứng kiến cảnh nhà cửa của người dân quê hương mình tan hoang sau trận giông lốc, thầy Hưng không khỏi xót xa. Ngay lập tức, thầy bàn bạc với vợ con để kịp thời hỗ trợ những hộ bị thiệt hại.

“Vợ chồng tôi là giáo viên về hưu, còn 4 con trai đều lập nghiệp ở xa. Sau trận giông lốc, thấy người dân chịu thiệt hại quá nặng nề, tôi nghĩ mình giúp gì được thì phải giúp ngay. Vì thế vợ chồng tôi đã trích phần lương hưu tích cóp được và huy động các con cùng chung tay. Khi tôi đề cập việc ủng hộ, các con đều rất đồng tình”, thầy Hưng nói.

Thầy Hưng tâm sự, gia đình ông cũng từng trải qua những ngày tháng nghèo khó, thiếu thốn trăm bề, phải ăn cơm độn khoai sắn. Ngày đó, lương giáo viên của 2 vợ chồng không đủ nuôi 4 người con, nên ngoài giờ lên lớp, vợ chồng thầy phải chăn nuôi lợn, cấy lúa, bán rau ngoài chợ để có tiền lo cho con cái học hành.

Vươn lên từ gian khó, cả gia đình thầy luôn thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, 4 người con của thầy đều thành đạt, kinh tế vững vàng, trái tim vẫn luôn hướng về quê hương. Vì thế, khi thầy gọi điện chia sẻ về thiệt hại của người dân quê mình sau trận giông lốc, các con đều sẵn sàng chung tay giúp đỡ, không một chút đắn đo.

Vợ chồng thầy giáo Khương Văn Hưng.

Chỉ 1 ngày sau trận giông lốc, thầy Hưng đã gom số tiền tiết kiệm từ lương hưu của 2 vợ chồng, cùng khoản tiền các con gửi về, trực tiếp mang tới UBND xã Quỹ Nhất, trao tận tay cho đại diện chính quyền địa phương để hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

“Gia đình tôi giúp những người gặp hoạn nạn hoàn toàn xuất phát từ cái tâm. Chỉ mong bà con quê hương sớm dựng lại được mái nhà, ổn định cuộc sống. Như thế là tôi thấy mãn nguyện rồi”, thầy Hưng chia sẻ.

Anh Khương Văn Sơn (SN 1978), cháu ruột thầy Hưng cho biết, đây không phải là lần đầu gia đình thầy ủng hộ một khoản tiền lớn.

Suốt nhiều năm qua, gia đình thầy Hưng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ủng hộ xây dựng chùa, trường học, tri ân các thương binh, liệt sĩ... Không chỉ dành tình cảm cho quê hương, gia đình thầy còn nhiều lần chung tay hỗ trợ người dân các địa phương khác khi gặp thiên tai, hoạn nạn.

“Chú thím và các con đều là những người có tâm, luôn quan tâm đến anh em họ hàng. Không chỉ động viên về tinh thần, họ còn sẵn sàng hỗ trợ cả về vật chất. Trong họ có ai ốm đau, khó khăn, các em đều tận tình thăm hỏi, giúp đỡ.

Không dừng lại ở phạm vi gia đình, các em còn luôn hướng về quê hương. Những năm qua, các em đã âm thầm đóng góp, ủng hộ cho rất nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương với số tiền không hề nhỏ nhưng chưa bao giờ phô trương”, anh Sơn chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất, khoản hỗ trợ của gia đình thấy giáo Khương Văn Hưng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhiều hộ dân tại địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa sau trận giông lốc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9.

Chính quyền và người dân địa phương rất trân trọng, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng. Sự ủng hộ này không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.