Trưa 21/11, ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết các thầy giáo đã mang theo thức ăn, nước uống bơi vào trường để cứu trợ hơn 500 sinh viên đang bị cô lập bên trong.

Nhà trường bố trí một người bơi giỏi mang theo dây thừng bơi vào trước, sau đó 10 thầy giáo bám vào dây thừng di chuyển theo. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo ông Tường, thời điểm đó, ký túc xá có hơn 500 em, gồm 482 sinh viên trong trường, 14 sinh viên Lào và 30 học sinh giỏi quốc gia. Đa số các em đều có gia đình ở vùng bị ngập lụt nên ở lại để tránh lũ. Nhà trường đảm nhiệm toàn bộ việc ăn ở cho các em trong suốt những ngày mưa lớn.

Hiệu trưởng Tường cùng một số thầy bơi và chuyển thực phẩm vào cho sinh viên. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ông Tường cho biết, tối 18/11, sau khi học xong, các em về ký túc xá để nghỉ thì lũ tràn về rất nhanh, nước chảy xiết, bao vây và chia cắt với bên ngoài. Mặc dù có 2 nhân viên bảo vệ và 2 giáo viên trong ký túc xá, các em vẫn sợ hãi nên gọi điện báo cho gia đình.

Sáng 19/11, các khu nhà trong trường bị cô lập hoàn toàn, không thể đi lại thông với nhau. Nước dâng cao, có nơi sâu khoảng 1,8m. Trước tình huống cấp bách, nhà trường huy động các thầy giáo biết bơi tiếp cận học sinh để động viên, nhắc nhở các em ở yên vị trí, an toàn là trên hết, bên ngoài các thầy cô đang tìm cách ứng cứu.

10 thầy giáo mang theo 50 thùng mì tôm, 400 ổ bánh mì và nước uống bơi vào để cứu trợ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Khi các thầy đến trường, nước chảy xiết tràn qua đường, lực lượng chức năng chặn đường không cho đi vì sợ nguy hiểm. Rất may, xe quân đội hỗ trợ đưa các thầy đến cổng trường.

“Trưa cùng ngày, sau khi tiếp cận khu vực trường, tôi bố trí một người bơi rất giỏi mang theo sợi dây thừng bơi vào trước, sau đó 10 thầy giáo bám vào đó bơi theo”, ông Tường nói.

Khi bơi vào, các thầy giáo mang theo các bao nilon đựng 50 thùng mì tôm, 400 ổ bánh mì và nhiều thùng nước suối. Tất cả các đồ này đã được chia tới tay học sinh. Khoảng 18h ngày 19/11, khi các em ổn định, các thầy mới rút về.

Tất cả nhu yếu phẩm được cho vào bao nilon, sau đó các thầy kéo vào cứu trợ cho học sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngày 20/11, nhà trường hủy toàn bộ hoạt động để tập trung cứu trợ học sinh. Tỉnh cũng điều lực lượng quân đội hỗ trợ đưa 30 học sinh giỏi về khách sạn do các em đang luyện thi. Đến trưa 20/11, sau khi nước rút, khoảng hơn 200 sinh viên đã về với gia đình.