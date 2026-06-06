Tây Ninh:

Ngày 6/6, Trạm CSGT Trảng Bàng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an Đồn Khu kinh tế Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu tổ chức ra quân kiểm tra chất kích thích đối với các tài xế xe đầu kéo trên địa bàn.

Tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng liên ngành đã tiến hành đo nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với 50 lượt tài xế điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa cỡ lớn.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế dương tính với chất ma túy gồm: Phan Chí Thành (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai); Trần Ngọc Duy (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thành Tiến (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh).

3 tài xế bị phát hiện dương tính với ma tuý tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: CACC

Qua xác minh lý lịch và giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng phát hiện thêm sai phạm nghiêm trọng: tài xế Phan Chí Thành và Nguyễn Thành Tiến không có giấy phép lái xe (GPLX) hợp lệ nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo.

Hiện các trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đợt kiểm tra cao điểm này nhằm kịp thời "lọc" sạch và ngăn chặn tận gốc các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, việc mạnh tay xử lý tình trạng "hung thần" xe container, xe đầu kéo sử dụng ma túy sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người đi đường.