Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM vừa bổ nhiệm ông Văn Chí Nam, Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin giữ chức Phó hiệu trưởng. Ông Văn Chí Nam sinh năm 1982, quê ở Bạc Liêu, từng là cựu sinh viên của trường. Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, sau đó công tác tại trường và trải qua nhiều vị trí khác nhau. Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM hiện có 3 người, trong đó Hiệu trưởng là PGS.TS Trần Lê Quan; 2 Phó hiệu trưởng là PGS.TS Trần Minh Triết và Ths Văn Chí Nam.

Cách đây không lâu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng bổ nhiệm TS Nguyễn Ngọc Sơn làm Phó hiệu trưởng. Trước khi được bổ nhiệm, TS Nguyễn Ngọc Sơn là Trưởng khoa Luật nổi tiếng của trường. Ban giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng gồm 4 người, trong đó Hiệu trưởng là TS Trần Trọng Đạo; 3 phó hiệu trưởng là TS Nguyễn Ngọc Sơn, TS Nguyễn Hoàng Duy, TS Đồng Sĩ Thiên Châu.

Bộ GD-ĐT mới đây đã công nhận PGS.TS Lê Hiếu Giang là hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ông Lê Hiếu Giang sinh năm 1972, từng là cựu sinh viên trường, sau đó tốt nghiệp tiến sĩ tại Czech Technical University in Prague (Cộng hòa Séc) năm 2003; được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2012. Trong quá trình công tác tại trường, ông Giang trải qua nhiều vai trò như: Trưởng phòng quản lý khoa học quan hệ quốc tế sau đại học, Phó trưởng khoa cơ khí chế tạo máy, Phó trưởng phòng đào tạo, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa cơ khí chế tạo máy, Phó Hiệu trưởng kiêm phụ trách khoa Công nghệ thông tin.

PGS Lê Hiếu Giang (trái) làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ảnh: UTE

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng đối với TS Quách Thanh Hải, Trưởng Phòng Đào tạo và PGS.TS Châu Đình Thành, Trưởng Khoa Xây dựng. Như vậy, sau 4 năm trống nhiều vị trí, ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có PGS.TS Lê Hiếu Giang – Hiệu trưởng; các Phó hiệu trưởng gồm: TS Quách Thanh Hải, PGS.TS Châu Đình Thành.

Trường Đại học Nông lâm TPHCM cũng tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng đối với TS Trần Đình Lý và PGS.TS Phan Tại Huân. Ban giám hiệu Trường ĐH Nông lâm TPHCM kể từ năm 2020 bị "thiếu trước hụt sau" nay đã kiện toàn, với Hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cùng 2 Phó hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm.

TS Trần Đình Lý (trái) và PGS.TS Phan Tại Huân (phải) làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM. Ảnh: UAF

Hồi cuối năm 2024, Bộ trưởng Y tế đã có quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM đối với PGS.TS Ngô Quốc Đạt. Trước khi được công nhận hiệu trưởng, PGS Ngô Quốc Đạt là Phó hiệu trưởng phụ trách trường. PGS.TS Ngô Quốc Đạt, 47 tuổi, quê Bình Dương, bắt đầu công tác tại Trường ĐH Y dược TPHCM từ năm 2003 và kinh qua nhiều chức vụ quản lý tại các đơn vị thuộc trường như giảng viên bộ môn giải phẫu bệnh khoa Y, Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, Phó trưởng bộ môn giải phẫu bệnh, Phó trưởng khoa Y và kiêm nhiệm Trưởng bộ môn xét nghiệm…

PGS Ngô Quốc Đạt làm hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: QN

Ngoài ra, Trường Đại học Y Dược TPHCM bổ nhiệm PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan làm Phó hiệu trưởng. Trước đó, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là Trưởng khoa Y. Bà cũng là Tổng biên tập Tạp chí Y học TPHCM, thành viên ban biên tập tạp chí Fertility and Reproduction (tạp chí chính thức của ASPIRE), thành viên nhóm biên soạn của Tổ chức Y tế thế giới về hướng dẫn tiếp cận một cặp vợ chồng hiếm muộn. Bà Lan là phó giáo sư nổi tiếng ngành y. Trong nghiên cứu PGS Vương Thị Ngọc Lan là tác giả, đồng tác giả của trên 80 đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, trong đó có tạp chí được ví như “kinh thánh" y khoa: New England Journal of Medicine, Human Reproduction, Fertility & Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, BMJ, Frontiers in Endocrinology…

PGS Vương Thị Ngọc Lan - nổi tiếng ngành Y làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM

Ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược TPHCM hiện kiện toàn sau 5 năm khuyết nhiều vị trí. Hiệu trưởng là PGS Ngô Quốc Đạt, các Phó hiệu trưởng gồm PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, PGS.TS Nguyễn Văn Chinh.