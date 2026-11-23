Thầy Nguyễn Xuân Khang bật khóc và chia sẻ vô cùng hạnh phúc tại lễ khánh thành và trao tận tay ngôi trường ông dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng cho thầy trò xã Mèo Vạc (Tuyên Quang).
Sáng 23/11, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội cắt băng khánh thành và trao tận tay thầy và trò ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) ngôi trường ông dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng.
Giữa núi đá trùng điệp và những thửa ruộng bậc thang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện đại, khang trang chính thức hoàn thành đi vào hoạt động. Đây thực sự là “ngôi trường trong mơ” với bà con nơi đây.
Với khuôn viên rộng 3ha, kiến trúc nhà trường được thiết kế giao thoa tinh tế giữa văn hóa Hà Nội và văn hóa bản địa. Cảm hứng từ Thăng Long tứ trấn được gửi gắm qua tên gọi các hạng mục: Cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên.
Trường có nhà thể chất hiện đại, sân cỏ và những không gian vui chơi trong nhà, ngoài trời. Trường cũng có nhà công vụ tiện nghi dành cho thầy cô từ miền xuôi lên công tác.
Tại lễ khánh thành, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ: “Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh”.
Thầy Khang không nén được xúc động và bật khóc khi nhắn nhủ tới các học sinh: "Ông vô cùng hạnh phúc. Các con là tương lai của Mèo Vạc, là tương lai của biên cương Tổ quốc. Hãy trưởng thành từ mái trường này cùng với sự dạy bảo của thầy cô giáo để lớn lên bảo vệ quê hương của chúng ta".
Chia sẻ thêm với lãnh đạo và thầy trò ở Mèo Vạc, ông nói: “Không chỉ người nhận mới hạnh phúc, mà người đầu tư, người đóng góp vào cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không ngủ được, hạnh phúc đến nỗi rưng rưng nước mắt và hạnh phúc đến nỗi cảm thấy lúc này nếu mình ‘ra đi’ vẫn có được nụ cười”.
Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, tháng 11/2023, trong lễ ký kết đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, ông bày tỏ mong muốn xây một ngôi trường tặng bà con vùng biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ý tưởng đó được mọi người hoan nghênh.
Tháng 1/2024, Ban lãnh đạo huyện Mèo Vạc đến thăm trường Marie Curie. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất chủ trương: UBND huyện Mèo Vạc tìm đất thích hợp, trường Marie Curie đầu tư xây dựng cho huyện một ngôi trường phổ thông, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, theo hình thức “chìa khoá trao tay”.
Tháng 3/2025, UBND huyện Mèo Vạc và Trường Marie Curie tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Dự kiến hoàn thành xây dựng công trình vào tháng 8/2026, để kịp khai giảng năm học 2026 - 2027.
Tháng 11/2026, công trình hoàn thành. Theo thiết kế, trường có thể nhận khoảng 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thầy trò vùng cao.
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