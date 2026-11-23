Thầy Nguyễn Xuân Khang bật khóc và chia sẻ vô cùng hạnh phúc tại lễ khánh thành và trao tận tay ngôi trường ông dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng cho thầy trò xã Mèo Vạc (Tuyên Quang).

Sáng 23/11, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội cắt băng khánh thành và trao tận tay thầy và trò ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) ngôi trường ông dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng.

Thầy Nguyễn Xuân Khang trao tặng Trường Marie Curie - Mèo Vạc với hình thức "chìa khóa trao tay". Ảnh: M.C

Giữa núi đá trùng điệp và những thửa ruộng bậc thang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện đại, khang trang chính thức hoàn thành đi vào hoạt động. Đây thực sự là “ngôi trường trong mơ” với bà con nơi đây.

Với khuôn viên rộng 3ha, kiến trúc nhà trường được thiết kế giao thoa tinh tế giữa văn hóa Hà Nội và văn hóa bản địa. Cảm hứng từ Thăng Long tứ trấn được gửi gắm qua tên gọi các hạng mục: Cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên.

Trường có nhà thể chất hiện đại, sân cỏ và những không gian vui chơi trong nhà, ngoài trời. Trường cũng có nhà công vụ tiện nghi dành cho thầy cô từ miền xuôi lên công tác.

Ngôi trường đẹp đẽ, hiện đại và khang trang giữa cao nguyên đá Mèo Vạc. Ảnh: Thanh Hoàng.

Tại lễ khánh thành, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ: “Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh”.

Học sinh và giáo viên chào đón thầy Nguyễn Xuân Khang tại lễ khánh thành ngôi trường mơ ước. Ảnh: M.C

Thầy Khang không nén được xúc động và bật khóc khi nhắn nhủ tới các học sinh: "Ông vô cùng hạnh phúc. Các con là tương lai của Mèo Vạc, là tương lai của biên cương Tổ quốc. Hãy trưởng thành từ mái trường này cùng với sự dạy bảo của thầy cô giáo để lớn lên bảo vệ quê hương của chúng ta".

Thầy Nguyễn Xuân Khang không nén được xúc động và bật khóc khi nhắn nhủ tới các học sinh tại lễ bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: M.C

Chia sẻ thêm với lãnh đạo và thầy trò ở Mèo Vạc, ông nói: “Không chỉ người nhận mới hạnh phúc, mà người đầu tư, người đóng góp vào cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không ngủ được, hạnh phúc đến nỗi rưng rưng nước mắt và hạnh phúc đến nỗi cảm thấy lúc này nếu mình ‘ra đi’ vẫn có được nụ cười”.