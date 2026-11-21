Bộ trưởng GD-ĐT bày tỏ xúc động khi thầy giáo Nguyễn Xuân Khang dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng một ngôi trường cho Mèo Vạc, Tuyên Quang.

Trong thư, Bộ trưởng GD-ĐT bày tỏ sự xúc động khi được biết thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã dành tâm huyết, nguồn lực để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

“Nghĩa cử của thầy thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc tại Tuyên Quang thời điểm hoàn thiện. Ảnh: Thanh Hoàng

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng ghi nhận, không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy Khang cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi”, Bộ trưởng chia sẻ.

Thay mặt ngành giáo dục, Bộ trưởng GD-ĐT ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới thầy Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

“Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó. Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em. Tôi tin rằng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà”, Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng chúc thầy Khang luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường THCS & THPT Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hùng

Dự án xây dựng trường tại Mèo Vạc, Tuyên Quang được thực hiện bằng nguồn vốn tài trợ của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường THCS & THPT Marie Curie (Hà Nội). Tổng kinh phí đầu tư cho dự án khoảng 100 tỷ đồng theo hình thức xây dựng công trình.

Dự kiến ngày 23/11 tới đây, thầy Nguyễn Xuân Khang (77 tuổi) sẽ lên Mèo Vạc (Tuyên Quang) để khánh thành và tận tay trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc.

Hiện nay, theo thiết kế, trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập. Đầu năm học 2026-2027, địa phương đã tuyển gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ và gửi các em học nhờ ở một trường lân cận từ sau khai giảng, chờ bắt đầu vào trường sau lễ khánh thành.