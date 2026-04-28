Công trình xây trường nội trú liên cấp xã Tri Lễ đang bắt đầu đổ sàn tầng 3. Ảnh: T.H

Những ngày này, tại các công trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới Nghệ An, không khí thi công luôn ở trạng thái khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng thép va nhau, tiếng xe chở vật liệu nối đuôi… tạo nên nhịp điệu gấp gáp, hối hả nơi miền biên ải.

Thế nhưng, để duy trì được nhịp độ ấy là điều không hề đơn giản. Khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất đến từ địa hình. Phần lớn các công trình nằm ở khu vực miền núi, giao thông hiểm trở, nhiều đoạn đường dốc, nhỏ hẹp, đặc biệt khó đi vào mùa mưa. Việc vận chuyển vật liệu khá gian nan. Có công trình, nguồn cát phải vận chuyển từ vị trí cách gần 100km; gạch, xi măng, thậm chí phải lấy từ tỉnh Thanh Hóa. Mỗi chuyến xe vật liệu lên công trường không chỉ tốn thời gian mà còn đội chi phí tăng lên đáng kể.

Các công nhân tưới nước chuẩn bị đổ sàn tại công trình trường nội trú liên cấp xã Tri Lễ. Ảnh: T.H

Trong bối cảnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh, có loại tăng trên 25%, càng khiến bài toán thi công thêm phần áp lực. Không ít nhà thầu rơi vào thế “thi công càng nhanh, chi phí càng tăng”.

Tại công trình trường nội trú liên cấp xã Tri Lễ, Công ty cổ phần Tây An đang thi công các hạng mục nhà 13A, 13B, 13C, 12A, 12B và hệ thống hạ tầng. Ngay từ khi triển khai, đơn vị đã huy động 150 lao động và kỹ sư, tổ chức thi công 3 ca cả ngày và đêm.

Theo quan sát của phóng viên tại công trường, tòa nhà 13A đã bước vào công đoạn đổ mái tầng 3; các tòa 13B chuẩn bị đổ sàn tầng 2; trong khi tòa 12A, 12B đã hoàn tất phần móng. Ông Đào Văn Công, kỹ sư của công ty cho biết: "Các hạng mục công trình do công ty phụ trách hiện đạt 40% khối lượng thi công. Với tiến độ này, chúng tôi sẽ kịp hoàn thành theo kế hoạch cam kết".

Trong khu vực thi công công trình trường nội trú liên cấp xã Bắc Lý, dãy nhà ký túc xá vẫn còn hoạt động khiến cho đơn vị thi công gặp khó khăn. Ảnh: T.H

Chưa dừng lại ở đó, hạ tầng điện phục vụ thi công cũng là một trở ngại. Tình trạng điện yếu, thậm chí mất điện vào giờ cao điểm diễn ra khá thường xuyên ở một số khu vực miền núi. Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị buộc phải sử dụng máy phát điện, kéo theo chi phí nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Một khó khăn đặc thù khác, là nhiều công trình được xây dựng ngay trong khuôn viên trường học đang hoạt động. Việc “vừa thi công, vừa dạy học” tạo ra áp lực kép, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh đang theo học tại trường.

Câu chuyện tại công trình xây dựng trường nội trú liên cấp xã Bắc Lý là như thế. Hơn 200 công nhân đang làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ trường nội trú liên cấp xã Bắc Lý. Đến nay, công trình đã hoàn thành toàn bộ phần móng và chuyển sang thi công phần thân, đạt gần 30% khối lượng.

Tiêu chí đảm bảo an toàn lao động luôn được các đơn vị thi công coi trọng. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Kim Cương, giám sát công trình của Công ty TNHH Thịnh Hưng cho biết: "Có những thời điểm muốn đẩy nhanh tiến độ bằng cách tăng ca đêm nhưng không thể vì học sinh đang ở ký túc xá ngay cạnh. Thi công thì phải tính từng giờ, từng khung thời gian phù hợp. Chúng tôi đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án tổ chức dạy học phù hợp, kết thúc năm học sớm để thuận tiện cho đơn vị thi công".

Trong bối cảnh nhiều áp lực, nỗ lực của các đơn vị thi công trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc, linh hoạt điều chỉnh phương án thi công… là những giải pháp đang được triển khai đồng loạt.

Theo ông Vương Đình Nhuận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, tiến độ chung của 11 công trình nội trú liên cấp (khởi công từ năm 2025) hiện đạt khoảng 30 - 40%. "Hiện, Ban đang tập trung đôn đốc các đơn vị thi công, đồng thời phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, vật liệu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Trong điều kiện cho phép, chúng tôi đang đề nghị các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, vật tư để rút ngắn tiến độ thực hiện", ông nói.

Chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trên công trình trường nội trú liên cấp. Ảnh: T.H

Nhấn mạnh quyết tâm của địa phương trong buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu: Dứt khoát phải hoàn thành các dự án trước tháng 9/2026. Đây là nhiệm vụ mang tính mệnh lệnh, không được phép chậm trễ. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải tận dụng tối đa thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong guồng quay gấp gáp trên các công trường xây trường nội trú liên cấp ở miền Tây Nghệ An, mỗi khối bê tông được đổ xuống là một bước tiến gần hơn tới điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao. Những công trường vùng biên, vì thế, không chỉ là địa điểm xây dựng, mà còn là nơi thể hiện rõ nhất ý chí vượt khó để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến với con chữ.