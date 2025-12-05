Hướng tới “bộ tứ chuẩn mực”

Nhiều năm qua, thị trường TP.HCM chứng kiến không ít dự án chậm trễ, vướng pháp lý hoặc huy động vốn khi chưa đủ điều kiện. Điều này khiến người mua ở lẫn giới đầu tư ngày càng cẩn trọng, ưu tiên các dự án pháp lý minh bạch, tiến độ chắc chắn - yếu tố quyết định giá trị tài sản và hạn chế rủi ro.

Nắm rõ xu hướng đó, Sai Gon High Rise - đơn vị phát triển dự án The Aspira lựa chọn phát triển dự án theo chuẩn mực cao nhất. Trước khi giới thiệu ra thị trường, toàn bộ giấy phép xây dựng được hoàn thiện, đủ điều kiện bán hàng. Dù chỉ mới ở giai đoạn đầu, The Aspira đã đạt tiến độ ngang bằng nhiều dự án triển khai bán hàng hơn 2 năm.

Pháp lý đầy đủ, tiến độ khẩn trương, chất lượng xây dựng đảm bảo cùng vị trí đắc địa đưa The Aspira trở thành tâm điểm thị trường. Ảnh phối cảnh dự án

Cụ thể, dự án đóng nắp hầm cuối tháng 6/2025 nhưng đến đầu tháng 12 đã hoàn thiện tầng 19, tương đương tốc độ 4 tầng/tháng. Đây là tiền đề để dự án về đích đúng cam kết vào quý II/2027. Sự khẩn trương này đến từ tâm huyết của đội ngũ phát triển dự án và đặc biệt là nội lực tài chính mạnh mẽ.

Đồng hành cùng Sai Gon High Rise là Decofi - Tổng thầu xây dựng có bề dày 35 năm kinh nghiệm, nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (2025), đảm nhiệm hàng trăm công trình trên cả nước. Sự góp mặt của Decofi là bảo chứng cho tiến độ, quy trình thi công chuẩn mực và chất lượng bền vững của dự án.

Đầu tháng 12/2025, Decofi đã xây 19/30 tầng, trung bình 4 tầng/tháng.

Căn hộ tại dự án có mức giá rumor từ 37,9 triệu/m2, thuộc khung giá tốt tại trung tâm TP.HCM mới. Khu căn hộ lắp đặt trọn bộ thiết bị và khóa cửa thương hiệu Hafele, gỗ An Cường…, được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE.

Đây cũng là một trong số ít căn hộ đáp ứng xu hướng TOD Style khi bàn giao hệ thống Smart Home - Smart Building, 100% căn hộ có ban công, 100% căn hộ sở hữu mặt thoáng đúng gu thế hệ trẻ năng động.

Nhờ hội tụ 4 trụ cột: vị trí - pháp lý - tiến độ - chất lượng và có tới 7 ngân hàng đồng hành tài trợ, The Aspira giúp chủ đầu tư tự tin cam kết chính sách: thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng.

Đáp ứng nhu cầu sống - làm việc giữa lõi trung tâm TOD

TP.HCM sau sáp nhập đang định hình mạnh xu hướng phát triển TOD - mô hình đô thị nén xoay quanh giao thông công cộng, nơi cư dân có thể đi bộ đến metro để kết nối trung tâm thương mại, văn phòng hay dịch vụ. Tại các quốc gia phát triển, bất động sản TOD có biên độ tăng giá cao nhờ gia tăng giá trị kết nối và mật độ tiện ích. Ngay tại TP.HCM, tuyến Metro số 1 đã giúp căn hộ dọc trục Xa Lộ Hà Nội tăng giá đến 200%.

Với tọa độ nằm trong lòng đô thị TOD 18,8 ha, ngay Metro số 1, The Aspira thu hút khách hàng nhờ dư địa phát triển vượt bậc. Ảnh phối cảnh dự án

Trong bối cảnh đó, khu vực Dĩ An cũ được quy hoạch 420 ha theo mô hình TOD, và mới đây bổ sung thêm TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8 ha. The Aspira nằm ngay lõi khu TOD 18,8 ha này, sát tuyến Metro số 1 mở rộng, kết nối trực tiếp hai ga metro S12 - S13. Vị trí chiến lược này giúp dự án đón trọn làn sóng an cư của thế hệ trẻ, ưu tiên khả năng kết nối; đồng thời hưởng lợi lớn từ nguồn cầu cho thuê dồi dào cũng như biên độ tăng giá đột phá.

Đi cùng vị thế TOD là loạt ưu đãi thanh toán nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa, khi thời điểm hiện tại, DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án đang tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, người mua có thể “mua nhà bằng lương” với 6,8 triệu/tháng; thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán; thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc 6 năm.

Nhờ đó, khách hàng chỉ cần vốn ban đầu khiêm tốn là có thể sở hữu căn hộ cao cấp, đón đầu cú hích hạ tầng từ metro và toàn khu TOD tương lai. Sự cộng hưởng giữa ưu đãi tài chính, vị trí TOD và tiến độ thi công tạo nên khả năng tăng trưởng giá trị vượt trội, mở ra biên độ lợi nhuận hấp dẫn cho người mua ở lẫn nhà đầu tư.

(Nguồn: DKRA Realty)