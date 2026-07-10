Người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn.

Thẻ BHYT hết hạn khi đang nằm viện: Quyền lợi có bị gián đoạn?

Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ khám chữa bệnh để phục vụ việc đối chiếu và thanh toán theo quy định.

Cập nhật thông tin thẻ BHYT mới cho cơ sở khám chữa bệnh ngay sau khi gia hạn thành công.

Kiểm tra thời hạn tham gia BHYT và thực hiện gia hạn nếu thuộc đối tượng có thể tiếp tục tham gia.

Thông báo ngay cho bộ phận tiếp đón hoặc phòng bảo hiểm y tế của bệnh viện.

Các bước xử lý khi thẻ BHYT hết hạn trong thời gian nằm viện

Những lưu ý quan trọng để tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi

Theo dõi thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và chủ động gia hạn trước khi hết hạn.

Kiểm tra thông tin BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc các kênh tra cứu chính thức để biết tình trạng tham gia.

Thông báo sớm cho bệnh viện nếu thẻ sắp hết hạn hoặc đã được gia hạn trong thời gian điều trị.

Lưu giữ các giấy tờ liên quan đến quá trình khám chữa bệnh để thuận tiện khi làm thủ tục thanh toán hoặc đối chiếu thông tin.