Thông tin cá nhân sai lệch hoặc không khớp Khi thông tin cá nhân trên thẻ BHYT (như họ tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân) không khớp với dữ liệu gốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc giấy tờ tùy thân của người sử dụng, thẻ BHYT có thể bị khóa.

Thẻ BHYT bị cấp trùng Trong một số trường hợp, do lỗi hệ thống hoặc người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau (ví dụ: vừa là người lao động, vừa là thân nhân của người có công hoặc vừa là học sinh và được cấp thẻ theo hộ gia đình), dẫn đến việc được cấp hai hoặc nhiều thẻ BHYT có giá trị sử dụng cùng lúc.

Sử dụng thẻ BHYT của người khác Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về sử dụng thẻ BHYT. Việc mượn hoặc cho người khác mượn thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh nhằm trục lợi quỹ BHYT là hành vi gian lận. Không chỉ vậy, người thực hiện hành vi này còn có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra cho quỹ BHYT.

Thẻ BHYT hết hạn sử dụng Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng nhất định, được in rõ trên thẻ. Đối với người lao động, thẻ thường có giá trị theo thời hạn hợp đồng lao động. Đối với học sinh, sinh viên, thẻ có giá trị theo năm học. Đối với BHYT hộ gia đình hoặc các đối tượng khác, thời hạn có thể là 6 tháng, 12 tháng hoặc dài hơn. Nếu người tham gia không kịp thời gia hạn hoặc đóng tiếp phí BHYT khi thẻ hết hạn, thẻ sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Người tham gia không còn thuộc đối tượng tham gia BHYT Chính sách BHYT quy định rõ các nhóm đối tượng được tham gia. Khi người tham gia không còn thuộc nhóm đối tượng đó nữa, thẻ BHYT của họ sẽ bị thu hồi.

Gian lận trong khám chữa bệnh BHYT Ngoài việc sử dụng thẻ của người khác, các hành vi gian lận khác trong khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ dẫn đến việc thẻ bị khóa hoặc thu hồi. Điều này bao gồm việc kê khống chi phí, giả mạo hồ sơ bệnh án hoặc lợi dụng chính sách BHYT để trục lợi dưới nhiều hình thức khác.

Không đóng BHYT đúng hạn (đối với BHYT tự nguyện, hộ gia đình) Nếu người tham gia không đóng phí đúng hạn theo quy định, thẻ BHYT sẽ bị tạm dừng hoặc chấm dứt hiệu lực. Điều này có nghĩa là họ sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT trong thời gian đó. Để khôi phục quyền lợi, người tham gia cần đóng bù hoặc tiếp tục đóng phí theo quy định của cơ quan BHXH. Bảo hiểm y tế đem lại nhiều quyền lợi cho người dân. Ảnh: GL