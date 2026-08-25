Phát biểu tại Lễ xuất quân tham dự mùa giải 2026/27, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao cho Thể Công Viettel 5 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: "Thể Công Viettel phải giữ vững và phát huy chất thép của bộ đội Cụ Hồ, coi đó là bản sắc khác biệt của đội bóng. Đây là thương hiệu đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ và là tài sản mà không một đội bóng nào có thể sao chép được".

Công ty Thể thao Viettel và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Quốc phòng trao bằng khen.

Cũng tại buổi Lễ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao bằng khen tập thể cho Công ty Thể thao Viettel và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu giành danh hiệu Á quân V-League 2025/26.

Trong khi đó, Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel giao nhiệm vụ cho Thể Công Viettel là cạnh tranh chức vô địch V- League, vào chung kết Cúp Quốc gia và phấn đấu đứng trong Top 8 tại AFC Champions League 2.

Thể Công Viettel sẵn sàng cho mùa giải mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thể Công Viettel chiêu mộ 11 tân binh bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều, trong đó có những cái tên nổi bật như: Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues…

Thể Công Viettel sẽ làm khách trên sân của Đồng Nai ngày 4/9 trong trận đấu mở màn V-League 2026/27. Với giải đấu AFC Champions League 2, đoàn quân HLV Popov tiếp đón CLB Melbourne Victory ngày 16/9 trên SVĐ Hàng Đẫy.