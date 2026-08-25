Việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trên sân Mỹ Đình tối 26/8, tại chung kết tuyển Việt Nam vs Thái Lan tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Sự có mặt của vị Chủ tịch FIFA khiến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 càng được chú ý, vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong lần gặp nhau tại đại hội FIFA

Trước đó, năm 2018, người đứng đầu FIFA từng đến thăm làm việc tại Việt Nam sau khi đội U23 Việt Nam giành vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018.

Tháng 12/2021, ông Infantino tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup (tên gọi trước đây của ASEAN Cup), nhấn mạnh vai trò của bóng đá, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Gần nhất, tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan vs tuyển Việt Nam trên sân Thammasat (Thái Lan). Ông cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và Chủ tịch AF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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