Ngày 20/8, vé trận đấu được BTC bán trực tuyến với 4 mức giá gồm 1,5 triệu đồng - 1,2 triệu đồng - 800.000 đồng - 500.000 đồng/vé. Chỉ sau vài giờ mở bán, VFF thông báo vé đã được bán hết.

Khác hẳn trận bán kết, vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan đang tạo nên cơn sốt, với mức giá được các phe vé đẩy lên từng giờ.

Trong chiều 25/8, rất đông phe vé tập trung trước cổng LĐBĐ Việt Nam và SVĐ Mỹ Đình. Các phe vé chủ yếu là người lớn tuổi, cầm trên tay cả xấp vé liên tục chèo kéo người đi đường. Không chỉ bán với mức giá "trên trời", các phe vé cũng sẵn sàng mua lại vé với mức chênh 200-300 nghìn đồng so với giá gốc.

Phe vé tập trung ở khu vực trước cổng VFF. Ảnh: S.N

Theo ghi nhận, một cặp vé đẹp ở khán đài A, cửa 2, tầng 2 trên SVĐ Mỹ Đình được phe vé rao với giá 12 triệu đồng. Các giấy mời (thường ở vị trí đẹp) cũng có giá trên 10 triệu đồng.

Như vậy, để vào sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Thái Lan, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền rất lớn nếu mua vé từ phe vé. Không chỉ có vé loại 1 (cao nhất là 1,5 triệu đồng/vé), mà các vé loại 2, loại 3 và loại 4 cũng được rao bán với giá gấp 3-4 lần giá gốc.

Cụ thể, 1 cặp vé loại 4 có giá 1 triệu đồng, được phe vé bán 3-4 triệu đồng. Không chỉ "hét giá", phe vé còn doạ giá vé sẽ còn tiếp tục tăng lên vì nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu vào sân của người hâm mộ là rất lớn.

Theo tìm hiểu, ngoài tính chất trận chung kết hấp dẫn giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, một trong những lý do khiến giá vé chợ đen đang được đẩy lên cao là thời tiết mát mẻ, không có mưa. Bên cạnh đó, người hâm mộ rất mong muốn được vào sân trực tiếp cổ vũ, chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng Cúp vô địch trên sân nhà.

Vé trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan lên cơn sốt.

Nếu giá vé chợ đen từ các phe vé có giá cao ngất ngưởng, thì vé trên các diễn đàn bóng đá, trao đổi mua bán vé, có giá hợp lý hơn, thường chỉ chênh 500 nghìn đồng tới 1 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, người mua sẽ phải chấp nhận rủi ro với tình trạng vé giả hoặc nhiều hình thức lừa đảo khác.

Sức chứa SVĐ Mỹ Đình là khoảng 40 nghìn chỗ ngồi, và gần như chắc chắn được phủ kín trong trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik một lần nữa đánh bại Thái Lan, nâng cao Cúp vô địch trên sân nhà.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn