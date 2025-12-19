Xu hướng sống xanh trở thành tiêu chuẩn chọn nhà

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sống trong môi trường xanh giúp giảm stress, nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy tiêu chuẩn “sống xanh” trở thành một trong những yếu tố quan trọng mà người mua cân nhắc khi mua nhà.

The Habitat Binh Duong nổi bật với không gian xanh ấn tượng

Đặc biệt tại các khu công nghiệp phát triển mạnh ở TP.HCM thuộc Bình Dương trước đây - nơi tập trung đông đảo lực lượng chuyên gia và lao động trong nước, nhu cầu về không gian sống thân thiện với thiên nhiên ngày càng trở nên cấp thiết.

Công viên trung tâm nổi bật với các cây xanh lâu năm được dưỡng trồng hơn 20 năm

Theo một khảo sát về Tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 của Batdongsan.com.vn, 86% số người tham gia khảo sát cho biết họ quan tâm đến bất động sản xanh, thậm chí, 94% trong số này sẵn sàng chi trả cao hơn từ 5 - 10% cho những dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững. Điều này cho thấy, việc phát triển các công trình xanh là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho các chủ đầu tư.

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - tiên phong xu hướng “sống xanh”

Thấu hiểu tâm lý khách hàng, dự án The Habitat Binh Duong thể hiện dấu ấn sống “xanh” thông qua thiết kế tối ưu năng lượng và quy hoạch thân thiện với môi trường. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc dự án The Habitat Bình Dương giai đoạn 3 vừa nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (thuộc World Bank) vào ngày 5/12. Đây là bảo chứng uy tín cho chất lượng, tính bền vững và cam kết của chủ đầu tư đối với môi trường sống của cộng đồng cư dân.

Các mảng xanh được chăm chút tỉ mỉ

Mỗi căn hộ đều được thiết kế thông minh để tối ưu hóa ánh sáng và gió tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng điện năng. Mật độ căn hộ mỗi tầng thấp, chỉ từ 7-10 căn/tầng, cùng hệ thống ban công, cửa sổ giúp cư dân luôn cảm thấy thoáng đãng, dễ chịu, đặc biệt ở các căn có view hồ bơi, view quảng trường. Bên cạnh đó là những mảng xanh tự nhiên từ công viên trung tâm, đồi cỏ Habitat, lối dạo bộ, vườn nhiệt đới… tạo ra một không gian xanh mát và gần gũi với thiên nhiên.

Anh Phương Tuấn, khách hàng tham quan dự án cho biết: “Khi bước vào bên trong dự án, tôi cảm thấy khá bất ngờ với những mảng xanh hầu như có ở khắp mọi nơi, mặc dù nằm tại cửa ngõ khu công nghiệp VSIP1 nhưng lại cảm nhận rất rõ sự dễ chịu, yên tĩnh và hài hoà với rất nhiều cây xanh”.

Khu quảng trường được phủ xanh với nhiều tiện ích cho cả gia đình

Không chỉ sống xanh mà là sống chất mỗi ngày

Không gian xanh không đơn thuần là cảnh quan, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 còn là trải nghiệm sống trọn vẹn mỗi ngày với khu tiện ích lên đến 4000m2 được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại từ phòng gym, sauna, vườn thiền, yoga cho đến hồ bơi tràn dài 50m, hiếm có so với những dự án khác trong khu vực,… đáp ứng cho nhu cầu rèn luyện thể chất và nâng cao sức khoẻ tinh thần, mang lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng tốt nhất cho cư dân là chuyên gia nước ngoài và lao động trong nước, không chỉ là cá nhân mà cho cả gia đình cùng tận hưởng.

Phòng gym hiện đại với tầm nhìn về công viên trung tâm nội khu dự án

Anh Quang Huy, khách hàng chia sẻ: “Tôi đã đi xem qua nhiều dự án trong khu vực này và đánh giá cao không gian sống tại The Habitat Binh Duong. Hệ tiện ích ở đây đầy đủ và đa dạng, có thể thoải mái vận động, vừa chạy bộ, vừa ngắm nhìn cây cối, giúp tôi dễ dàng tìm được sự cân bằng sau ngày bận rộn”.

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm với chính sách thanh toán giãn đến 2 năm, giảm áp lực tài chính cho người mua. Chỉ với khoảng 750 triệu (tương đương 30% giá trị căn hộ) khách hàng có thể nhận nhà để ở hoặc cho thuê ngay, phần còn lại sẽ thanh toán đến 2027. Điều này tạo điều kiện tối ưu dòng tiền, đặc biệt hấp dẫn đối với những ai muốn đầu tư cho thuê hoặc tìm kiếm nơi an cư thực tế với mức chi phí phù hợp.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: VSIP - Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, Phường Bình Hoà, Thành Phố Hồ Chí Minh

