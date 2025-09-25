Được mệnh danh là “trái tim” trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Manhattan sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu với khả năng kết nối vượt trội. Ảnh: Vinhomes

Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Manhattan sở hữu lợi thế phong thủy hiếm có khi nằm trọn trong “vòng tay” sông Tắc hiền hòa, mang đến không gian sống trong lành, thuần khiết và tràn đầy sinh khí.

Trong quan niệm Á Đông, đất “cận giang” luôn được xem là mảnh đất lành, hội tụ vượng khí, đem lại tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, The Manhattan hội tụ đủ ba yếu tố phong thủy vàng: “nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ” - vừa gần sông, vừa thuận giao thương, vừa kết nối trực tiếp trục đường huyết mạch, tạo nền tảng cho sự sung túc và bền vững lâu dài.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, vị trí ven sông còn đem lại lợi ích khoa học rõ rệt khi giúp điều hòa khí hậu, mang lại bầu không khí thoáng đãng, trong lành - giá trị vô cùng quý giá trong bối cảnh đô thị hóa và bê tông hóa ngày một dày đặc.

The Manhattan được quy hoạch thành phân khu thấp tầng sang trọng, gồm hai tiểu khu: The Manhattan và The Manhattan Glory, cung cấp hơn 1.300 sản phẩm đa dạng: nhà phố, shophouse, shop-villa và biệt thự. Mỗi căn nhà mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, tinh tế, đáp ứng chuẩn mực sống thượng lưu và khẳng định dấu ấn cá nhân của chủ nhân.

Một điểm nhấn đặc biệt tại The Manhattan là hồ cảnh quan hoa sen - biểu tượng của sự thanh cao và vượng khí. Hồ sen không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp thi vị, mà còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác an yên, thư thái. Giữa bối cảnh nhiều khu đô thị thiếu mảng xanh và cảnh quan tự nhiên, sự xuất hiện của hồ sen càng khẳng định giá trị hiếm có của dự án.

Được xem như “trái tim” của Vinhomes Grand Park, The Manhattan mang đến chuỗi tiện ích độc quyền, nơi cư dân vừa tận hưởng nhịp sống phồn hoa, vừa có không gian riêng tư biệt lập.

Tiêu biểu là: Đại công viên 36 ha với hàng loạt công viên chủ đề đa dạng, từ thể thao, nghệ thuật đến giải trí, kiến tạo môi trường sống xanh - năng động; Đại lộ Ánh sáng lấy cảm hứng từ Hollywood, nổi bật với hệ thống chiếu sáng rực rỡ và hàng cọ Mỹ sang trọng, tạo nên không khí lễ hội suốt ngày đêm; Công viên Tropical Malibu - điểm đến riêng cho cư dân The Manhattan Glory, với hồ bơi vô cực, jacuzzi và làng tí hon Hobbiton, gợi nhớ đến miền nhiệt đới Hawaii sôi động; Bến du thuyền sang trọng, biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, vừa là không gian nghỉ dưỡng, vừa khẳng định đẳng cấp chủ nhân.

Song song đó, cư dân The Manhattan còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái “tứ trụ kim cương” của Vingroup gồm: trường liên cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec, Vincom Mega Mall Grand Park và dịch vụ quản lý vận hành theo chuẩn Vinhomes. Tất cả tạo nên hệ sinh thái khép kín, hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống.

Với quy mô giới hạn chỉ hơn 1.300 sản phẩm, The Manhattan được định vị như biểu tượng cộng đồng tinh hoa - nơi quy tụ doanh nhân thành đạt, giới chuyên gia và tầng lớp thượng lưu. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn là không gian khẳng định đẳng cấp và giá trị di sản gia đình.

Mỗi căn shophouse, biệt thự hay shop-villa tại The Manhattan sẽ không đơn thuần là chốn ở, mà còn là tài sản truyền đời, minh chứng cho phong cách sống vương giả và tầm vóc chủ nhân.

Với vị trí phong thủy độc tôn, kiến trúc và cảnh quan độc bản, tiện ích vượt trội cùng cộng đồng cư dân tinh hoa, The Manhattan - Vinhomes Grand Park hứa hẹn là “tâm điểm phồn hoa” phía Đông TP.HCM, khởi nguồn cho cuộc sống trọn vẹn hôm nay và di sản bền vững mai sau.

Bích Đào