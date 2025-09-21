Tại xã Tiên Lương, Công ty Đấu giá hợp danh LTA sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 ô đất là tài sản của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Lương vào sáng 26/9.

Theo đó, 42 ô đất đấu giá thuộc khu vực Láng Chiểu, khu Xóm Thượng; Xứ đồng Mạ trước Đình, khu Xóm Ngoài 2, xã Tiên Lương (xã Minh Thắng cũ); Khu Cây Lụ và khu Xuân Trường, xã Tiên Lương (xã Phượng Vĩ cũ).

Diện tích các ô đất từ 120-211 m2/ô. Giá khởi điểm 3-5 triệu đồng/m2; tương đương mỗi ô đất có giá khởi điểm dao động từ 396 triệu đến 844 triệu đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đến 17h ngày 23/9 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh LTA (Tầng 2, toà nhà LTA, số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Phú Thọ); hoặc tại Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Lương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 17h ngày 23/9 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh LTA.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi thư bảo đảm đến Công ty Đấu giá hợp danh LTA.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức tại Hội trường Đảng uỷ xã Tiên Lương (UBND xã Tuy Lộc cũ).

Tại xã Lập Thạch, sáng 29/9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 74 lô đất là tài sản của UBND xã Lập Thạch.

74 lô đất đấu giá đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc khu Giếng Chùa, thôn Văn Sơn, xã Lập Thạch.

Diện tích các lô đất 97,2-181,4 m2/lô. Giá khởi điểm 6,5-13 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm dao động từ hơn 653 triệu đến trên 2,3 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 24/9 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ; hoặc đến 17h ngày 19/9 tại trụ sở UBND xã Lập Thạch.

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ trước 17h ngày 24/9; tới trụ sở UBND xã Lập Thạch trước 16h ngày 24/9.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại trụ sở UBND xã Lập Thạch.