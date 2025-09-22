Tại xã Hiệp Cường, chiều 5/10, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất là tài sản của UBND xã Hiệp Cường.

40 suất đất thuộc các khu D04, ONT-03, ONT-04, LK-01 và LK-03 thôn Mai Xá, xã Hiệp Cường; diện tích từ 92-196 m2/suất.

Đơn giá từ 14-43,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất có giá khởi điểm dao động từ 1,4 tỷ đồng đến trên 8,4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá đến 17h ngày 1/10 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, tại UBND xã Hiệp Cường hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá đối với từng thửa đất. Phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hiệp Cường.

Hưng Yên sắp đấu giá 160 suất đất tại các xã Yên Mỹ, Nghĩa Dân và Hiệp Cường. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Nghĩa Dân, Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát sẽ tổ chức đấu giá 56 suất đất là tài sản của UBND xã Nghĩa Dân vào sáng 7/10.

Theo đó, 56 suất đất đấu giá thuộc vị trí Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động (nay là xã Nghĩa Dân).

Các suất đất có diện tích từ 89,2-148,5 m2/suất. Đơn giá từ 8,9 triệu đồng đến hơn 23,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 793 triệu đến trên 3,5 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 2/10 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát, tại UBND xã Nghĩa Dân, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất. Phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Toàn Tiến, xã Nghĩa Dân.

Tương tự, tại xã Yên Mỹ, sáng 9/10, Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group tiếp tục tổ chức đấu giá 64 suất đất là tài sản của UBND xã Yên Mỹ.

Các suất đất đấu giá tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ, diện tích từ 75,5-206 m2/suất. Đơn giá từ 18-21,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm dao động từ hơn 1,3 tỷ đồng đến gần 4,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá đến 17h ngày 6/10 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, tại UBND xã Yên Mỹ, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá đối với từng thửa đất. Phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Yên Mỹ.