Chất sống Nam Bộ giao hòa xu hướng ưu sinh thái

Khái niệm Biophilic design (thiết kế ưu sinh thái) - đưa thiên nhiên vào không gian sống để nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất không còn xa lạ với những công trình hiện đại, mà được xem như một chuẩn mực thiết kế toàn cầu. Từ các đại dự án đô thị, trung tâm thương mại cho đến công trình công cộng ở nhiều quốc gia, Biophilic design được xem là ‘tiêu chuẩn vàng’ của kiến trúc đương đại. Trong bối cảnh đô thị hóa dày đặc, việc đưa ánh sáng tự nhiên, cây xanh, không khí sạch và làn gió mát lành vào không gian sống không chỉ là xu hướng, mà là lời giải cho sự cân bằng, tính bền vững và chất lượng sống của con người.

Nếp nhà Nam bộ vốn mang nhiều kết nối liền mạch với thiên nhiên. Nguồn ảnh: iStock

Thực tế, nhà của người Việt Nam vốn đã hiện hữu tinh thần Biophilic từ lâu, đặc biệt là nhà cư dân lâu đời ở đất Nam Bộ. Trong khuôn viên nhà cổ miền Nam, vườn và nhà hòa quyện vào nhau, ưu tiên sự rộng rãi phóng khoáng để ngôi nhà có nhiều “khoảng thở”. Theo nhóm biên khảo của Tản mạn Kiến trúc Nam Bộ, chính cách bố trí này đã phản ánh một “gu sống” đặc trưng: coi thiên nhiên như phần nối dài của ngôi nhà, và ngôi nhà chỉ thật sự trọn vẹn khi có sự hiện diện của vườn tược bao quanh.

Lam chắn nắng, dẫn gió, sử dụng vật liệu gạch bông gió cách tân. Nguồn ảnh: Gamuda Land.

Những chi tiết tưởng chừng giản dị như gạch bông gió, lam chắn nắng hay mái hiên nay được tái hiện trong kiến trúc đương đại với một lớp nghĩa mới. Vẫn giữ vai trò cốt lõi là để tạo sự thoáng mát, điều tiết ánh sáng và không khí vào nhà, tiết kiệm năng lượng, nhưng được nâng tầm thêm về mặt thẩm mỹ, hình thành sự tiếp nối mạch cảm xúc giữa truyền thống và hiện đại.

Lời hồi đáp cho “gu sống” của gia đình Nam Bộ tại TP.HCM

Không dễ để thiết kế nên một nơi sống mới đáp ứng đủ những ưu điểm ấy. Một nhà phát triển đô thị am hiểu triết lý Biophilic sẽ không chỉ dừng lại ở việc “trồng thêm cây” mà còn nghiên cứu thói quen, nếp sống và cả bản sắc văn hóa của vùng đất, để rồi khéo léo ứng dụng triết lý ưu sinh thái vào từng chi tiết thiết kế. Gamuda Land là ví dụ tiêu biểu cho nhà phát triển bất động sản có tâm và có tầm trong việc dung hòa truyền thống và hiện đại, khi triển khai được các yếu tố bền vững, nhiều cây xanh của triết lý Biophilic design theo chuẩn mực quốc tế, mà vẫn giữ hồn quen thuộc của kiểu nhà xưa.

Với The Meadow, “đưa vườn vào nhà” đồng thời “đưa nhà ra vườn” trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong từng sản phẩm. Mỗi ngôi nhà được lòng gia chủ không chỉ giải quyết được nhu cầu ở, mà còn phản chiếu nếp sống, hoà cùng dòng chảy văn hoá cộng đồng.

Chẳng hạn như, bố cục nhà phố có thể được sắp đặt để gia tăng diện tích sử dụng theo chiều sâu không gian. Thiên nhiên không đứng ngoài, mà hòa nhập làm thành phần hữu cơ của kiến trúc thông qua vườn ban công, sân trong nhỏ, hay khoảng giếng trời xanh - một khu vườn thẳng đứng thông tầng từ trệt đến tầng mái.

Với diện tích thoải mái như biệt thự, đó sẽ là một trải nghiệm sống khác biệt hơn khi có thể đầu tư cho vườn tược và không gian xanh rộng rãi: bãi cỏ xanh trải trước thềm nhà, vườn sau nhà nơi có thể đặt bàn trà hay ghế lười thư giãn. Ban công cho mở hướng về nơi có mảng xanh tự nhiên rộng lớn để làm dịu tầm mắt, như dòng kênh xanh hay công viên - một đặc quyền riêng tư khó tìm trong lòng đô thị. Trên tầng cao nhất, nhà biệt thự còn sở hữu một khoảng sân thượng ngập nắng để sở hữu thêm khoảng trời riêng, nơi gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn sự an yên và linh hoạt sử dụng để làm không gian tiệc ngoài trời, lắp đặt thêm nguồn năng lượng xanh, hoặc trồng thêm vườn cây cảnh.

Phối cảnh biệt thự dự án The Meadow

Không nhiều dự án nhà phố và biệt thự tại đô thị lớn ngày nay hiện thực hóa được xu hướng thiết kế này, đặc biệt là khu vực TP.HCM, nơi quỹ đất ngày càng thu hẹp. The Meadow từ Gamuda Land là một trong số ít ấy, với thiết kế mặt bằng từng căn biệt thự hay nhà phố đều chỉn chu, đáng sống. Song song đó, quy hoạch The Meadow còn mở ra những “vườn lớn” dành cho cả cộng đồng. Đó là công viên trung tâm ôm dọc dòng kênh, vườn thảo mộc, vườn thư giãn, lối chạy bộ rợp bóng cây - nơi gia đình có thể cùng nhau hít thở, vận động, gắn kết.

Trong nhịp sống đô thị ngày một hối hả, The Meadow xuất hiện như khoảng xanh tươi đẹp: vừa gợi nhớ nếp nhà Nam Bộ, vừa định hình chuẩn sống Biophilic cho thế hệ đô thị mới. Bởi điều còn lại sau tất cả không chỉ là những căn nhà hay tiện ích, mà là cảm giác an yên nơi nhà, nơi thấy lòng mình mềm lại giữa nhịp thở tự nhiên, nơi những ký ức vô giá được lưu giữ trọn vẹn qua từng ngày.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản tại nhiều quốc gia như Malaysia, Singapore, Anh, và Úc, Gamuda Land khẳng định vị thế của một trong những nhà phát triển đô thị tiên phong, đặc biệt với triết lý kiến tạo không gian sống bền vững, gắn kết cộng đồng và thiên nhiên. The Meadow là một trong những dự án mới nhất tại khu Tây TP.HCM, hiện đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ năm 2026.

