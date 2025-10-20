UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng ba khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Cụ thể, khu I thuộc quỹ đất hai bên đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né), tọa lạc tại phường Phú Thủy và phường Mũi Né (tỉnh Bình Thuận cũ). Khu đất này có diện tích gần 484.000 m2, mục đích sử dụng là đất ở và đất thương mại, dịch vụ.

Khu đất thứ hai là Nhà hàng - Khách sạn Thông Xanh, phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ), diện tích 4.255,6 m2; mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ.

Một góc Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Hoàng Huy

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hai khu đất trên hiện đã đủ điều kiện để đấu giá ngay. Chính quyền địa phương cần sớm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, đảm bảo nguyên trạng khi tiến hành các thủ tục đấu giá.

Khu đất thứ ba có diện tích gần 4.000 m2, là phần đất đã thu hồi của Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong, phường Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ). Mục đích sử dụng của khu đất này sẽ được xác định sau khi hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường Phan Thiết lập quy hoạch tổng mặt bằng khu đất trên để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.