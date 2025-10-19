Sau gần 10 năm đi làm và tích cóp, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, Hà Nội) dành dụm được khoảng 1,5 tỷ đồng. Từ đầu tháng 9, khi các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất vay mua nhà xuống chỉ còn khoảng 7%/năm, anh Tùng bắt đầu thấy "cửa sáng" để hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Anh Tùng cho biết: “Với mức lãi này, nếu vay thêm 1 tỷ trong 15 năm, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi tầm 12 triệu đồng. Vợ chồng tôi có tổng thu nhập hơn 35 triệu, vẫn trong khả năng xoay xở”.

Trong khi đó, vợ anh Tùng lại dè dặt. Chị cho rằng lãi suất bây giờ thấp, nhưng chỉ là tạm thời. “Biết đâu vài năm tới, lãi suất tăng trở lại, áp lực tài chính sẽ đè nặng”, chị nói.

Giá nhà thì vẫn cao ngất, chưa biết bao giờ dừng. Một số dự án căn hộ chung cư mới đều trên 100 triệu đồng/m2. Khả năng giá nhà giảm trong thời gian tới là không cao, nhất là ở phân khúc căn hộ tầm trung tại Hà Nội và TPHCM.

Nỗi băn khoăn của vợ chồng anh Tùng là tâm lý chung của không ít người trẻ hiện nay. Liệu có nên tận dụng thời điểm lãi suất thấp để mua nhà ngay, hay tiếp tục chờ đợi?

Nhiều vợ chồng trẻ mong muốn mua nhà. Ảnh: Hoàng Hà

Trao đổi với PV VietNamNet, Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace, đồng tác giả cuốn sách Bình an Tài chính, nhận định, với lợi thế dân số vàng của Việt Nam, nhu cầu nhà ở dự kiến vẫn sẽ rất cao trong nhiều năm tới, tạo cơ sở cho giá bất động sản tiếp tục tăng ở những khu vực có hạ tầng tốt và kết nối mạnh.

Việc lãi suất thấp chính là một yếu tố hấp dẫn không thể phủ nhận. Nếu trước đây bạn vay 1 tỷ với lãi suất 7% phải trả 7 triệu tiền lãi mỗi tháng, nay chỉ còn khoảng 5%, có thể tiết kiệm gần 2 triệu đồng mỗi tháng - một khoản đáng kể đối với khoản vay dài hạn. Điều này giúp giảm áp lực trả nợ rõ rệt, khiến thời điểm hiện tại trở nên đáng cân nhắc hơn nếu nhìn vào lợi ích dài hạn.

Tuy nhiên, không nên "lao vào" ngay lập tức. Mua nhà là một quyết định lớn, câu trả lời đúng phải phù hợp với hoàn cảnh tài chính, mục tiêu sống và hiểu biết thị trường của chính bạn.

Trước khi quyết định "mua ngay hay chờ thêm", người mua cần tự trả lời 3 câu hỏi quan trọng sau:

1. Mục đích mua nhà của bạn là gì?

Nếu mua để ở: Nên chấp nhận mức giá hiện tại nếu căn nhà đáp ứng được nhu cầu sống ổn định, gần nơi làm việc và có hạ tầng tốt. Giá trị của căn nhà ở sự an toàn và an tâm, không thể đo đếm hoàn toàn bằng tiền.

Nếu mua để đầu tư: Đừng chạy theo tin đồn "khu vực đang hot." Hãy tính toán kỹ khả năng tăng giá, thanh khoản và kế hoạch thoát hàng rõ ràng, bởi không phải khu vực nào cũng đảm bảo sinh lời.

2. Bạn có khoản tích lũy đủ an toàn chưa?

Nếu bạn đã có ít nhất 50% giá trị căn nhà và có thu nhập ổn định, áp lực vay sẽ giảm đáng kể, giúp người mua ít bị rủi ro hơn khi thị trường có biến động. Đừng vay tối đa rồi "cầu may" thị trường thuận lợi, vì không phải lúc nào thị trường cũng suôn sẻ để "lướt sóng".

3. Bạn có hiểu rõ khu vực định mua?

Việc nắm rõ thông tin hạ tầng, quy hoạch và xu hướng dân cư sẽ giúp khách hàng tránh được việc "mua nhầm" hoặc trả giá quá cao cho một khu vực chưa chắc có sự tăng trưởng.

Tóm lại, đừng mua vì sợ bỏ lỡ, nhưng cũng đừng trì hoãn vì sợ sai. Nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết rõ mục đích mua, và hiểu rõ thị trường mình đang nhắm đến, thì chính bạn là người làm chủ cuộc chơi, và thời điểm đúng có thể là bây giờ. Giấc mơ an cư không đến từ việc nghe lời khuyên, mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dám chọn đúng thời điểm cho riêng mình.

Bạn đã tự đánh giá được tình hình tài chính của mình đã sẵn sàng cho quyết định này chưa?