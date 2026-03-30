Sáng 30/3 , Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu ra thị trường mẫu xe Omoda C5 SHS-H với 2 phiên bản Premium và Flagship cùng giá niêm yết 669 và 749 triệu đồng. Mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc này được định vị nằm trong phân khúc SUV cỡ B+ với rất nhiều mẫu xe bán chạy, trong đó có hai đối thủ lớn nhất là Honda HR-V và Toyota Corolla Cross.

Thực tế, C5 SHS-H là phiên bản cao cấp sử dụng động cơ hybrid tự sạc (HEV) của mẫu C5 từng được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2024 (3 phiên bản, giá niêm yết 539-669 triệu đồng). Tuy vậy, C5 SHS lại có một số thay đổi cả về ngoại hình, hệ truyền động, khung gầm lẫn trang bị an toàn.

Kích thước dài x rộng x cao của Omoda C5 SHS là 4.447 x 1.824 x 1.588 (mm), giống hệt các phiên bản thuần xăng. Kích thước này gần tương đương với Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620 mm) và nhỉnh hơn một chút so với Honda HR-V (4.347 x 1.790 x 1.590 mm).

Phiên bản hybrid của C5 được điều chỉnh một số chi tiết: mặt nạ mới thiết kế thời trang, bổ sung thanh giá nóc, thiết kế đuôi xe đơn giản theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên dáng SUV lai Coupe vuốt đuôi khỏe khoắn. Một điểm khác biệt là C5 SHS-H được trang bị hệ thống treo sau đa điểm, kính 2 lớp cách âm chống ồn và chức năng đề nổ từ xa, vốn ít xuát hiện trên các mẫu xe cỡ B/B+.

Khoang nội thất của Omoda C5 SHS-H có điểm nhấn là màn hình kép 2 x 12.3 inch, ghế lái chỉnh điện có chức năng sưởi/làm mát, camera 540 độ... Các trang bị như hệ thống 8 loa SONY, ghế da cao cấp, sạc không dây, đèn viền nội thất... chỉ có trên phiên bản Flagship. Về an toàn, C5 SHS-H được trang bị 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và 7 túi khí.

Điểm khác biệt lớn nhất của C5 SHS-H là hệ truyền động super hybrid gồm động cơ 1.5L Turbo công suất 141 mã lực kết hợp với mô tơ điện cho công suất 201 mã lực, cùng hộp số DHT dành riêng cho xe hybrid. Theo công bố từ nhà sản xuất, C5 SHS-H có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100km.

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng xem xe hybrid như “bước đệm” hợp lý để tiết kiệm nhiên liệu trước khi tiến tới xe thuần điện, việc Omoda & Jaecoo đưa C5 SHS-H nhập cuộc là lựa chọn mang tính chiến lược. Mẫu xe này được đánh giá hướng tới nhóm khách hàng trẻ, gia đình hiện đại muốn xe đa dụng nhưng vẫn đề cao yếu tố kinh tế.

C5 SHS-H sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe hybrid tại phân khúc B+ là Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV, hai cái tên đã xây dựng được hình ảnh ổn định về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Dẫu vậy, khác với các thương hiệu Nhật Bản đã tích lũy uy tín qua nhiều năm, hãng xe Trung Quốc vẫn ở giai đoạn xây dựng niềm tin. Chính yếu tố này khiến không ít khách hàng còn dè dặt, đặc biệt khi cân nhắc những giá trị dài hạn như độ bền và chi phí sử dụng.

Bảng so sánh nhanh thông số 3 mẫu xe: Omoda C5 SHS-H, Honda HR-V e:HEV và Toyota Corolla Cross HEV:

Thông số/mẫu xe Omoda C5 SHS-H Honda HR-V e:HEV RS Toyota Corolla Cross HEV Kích thước dài x rộng x cao 4.447 x 1.824 x 1.588 (mm) 4.347 x 1.790 x 1.590 (mm) 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm) Chiều dài cơ sở (mm) 2.630 mm 2.610 mm 2.640 mm Khoảng sáng gầm (mm) 170 mm 212 mm 161 mm Động cơ xăng 1.5 L Turbo 1.5 L 1.8 L Tổng công suất 201 mã lực 131 mã lực 169 mã lực Mô-men xoắn cực đại 310 Nm 253 Nm 205 Nm Hộp số DHT e-CVT e-CVT Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (do hãng công bố) 4,9 lít/100km 4,4 lít/100km 4,2 lít/100km Xuất xứ Trung Quốc Thái Lan Thái Lan Giá bán (VNĐ) 669-749 triệu đồng 835 triệu đồng 865 triệu đồng

