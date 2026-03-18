MG - hãng xe nổi tiếng với các sản phẩm giá dễ tiếp cận vừa công bố kế hoạch ra mắt mẫu SUV hoàn toàn mới trong năm nay. Đáng chú ý, mẫu xe này được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn, nơi lâu nay gắn liền với các tên tuổi như Land Rover Discovery hay Volvo XC90.

Giá “mềm” nhưng cấu hình ngang SUV hạng sang

Theo công bố, mẫu xe mang tên MG S9 sẽ là chiếc SUV lớn nhất từng được hãng sản xuất. Dù sở hữu kích thước lớn và cấu hình 7 chỗ, mức giá khởi điểm của xe chỉ khoảng 34.000 bảng Anh (gần 1,2 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trong phân khúc.

Những đối chủ của S9, bao gồm mẫu xe Trung Quốc Chery Tiggo 9 có giá niêm yết là 43.105 bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ đồng), còn các mẫu SUV 7 chỗ cao cấp hơn như Land Rover Discovery hay Volvo XC90 thường có giá từ hơn 60.000 bảng (hơn 2,1 tỷ đồng), thậm chí cao hơn tùy phiên bản.

Sự chênh lệch lớn về giá cho thấy chiến lược rõ ràng của nhà sản xuất: đưa những giá trị vốn thuộc về xe sang xuống tầm giá phổ thông.

Về vận hành, MG S9 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 24,7 kWh. Theo công bố, xe có thể chạy thuần điện quãng đường gần 100km, con số đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày tại đô thị.

Ngoài ra, không gian nội thất cũng là điểm nhấn khi dung tích khoang hành lý đạt 332 lít và có thể mở rộng lên hơn 1.000 lít khi gập hàng ghế sau. Thiết kế cabin theo hướng hiện đại với màn hình lớn kết hợp các phím bấm vật lý, tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Thách thức các “ông lớn” trong phân khúc SUV 7 chỗ

Sự xuất hiện của mẫu SUV giá rẻ nhưng kích thước lớn được đánh giá sẽ tạo sức ép không nhỏ lên các dòng xe truyền thống tại Anh như Land Rover Discovery. Đây vốn là mẫu xe được định vị cao cấp, nổi bật với khả năng vận hành địa hình và không gian rộng rãi.

Tuy vậy, các dòng xe sang vẫn có lợi thế về thương hiệu, chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm vận hành. Trong khi đó, các mẫu xe giá rẻ thường tập trung vào tính thực dụng và chi phí sở hữu.

Theo phân tích của The Sun, điểm đáng chú ý là xu hướng tiêu dùng trên thị trường ô tô tại Anh nói riêng và châu Âu nói chung đang thay đổi. Người dùng ngày càng cởi mở hơn với các thương hiệu mới, đặc biệt khi mức giá chênh lệch đủ lớn để bù đắp cho khác biệt về thương hiệu.

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, hãng MG này cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhanh tại châu Âu, trong đó thị trường Anh nổi lên như điểm sáng. Thị phần đã tăng mạnh chỉ sau vài năm, thậm chí có thời điểm lọt nhóm hãng xe bán chạy nhất theo tháng. Tốc độ tăng trưởng cao cũng kéo theo áp lực về nguồn cung, khi nhu cầu tăng nhanh khiến hãng rơi vào tình trạng thiếu xe để bán.

Sự xuất hiện của những mẫu SUV "giá rẻ cao cấp" cho thấy ranh giới giữa xe phổ thông và xe sang đang dần bị thu hẹp. Trong bối cảnh người dùng đề cao tính thực dụng và chi phí, phân khúc SUV 7 chỗ full-size hứa hẹn sẽ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

(Theo The Sun)

