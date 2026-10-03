Liên quan vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố ở Cần Thơ, cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 7 người, nâng tổng số bị can lên 14.

Ngày 3/10, VKSND khu vực 5 -TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 7 bị can trong vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong, diễu hành, nhảy múa trên đường phố ở phường Sóc Trăng.

Theo đó, 7 bị can gồm Nguyễn Phúc Thịnh (25 tuổi, ngụ TPHCM); Huỳnh Thị Diệu (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Lý Tuyết Cương (41 tuổi), Nguyễn Thái Nguyễn (41 tuổi), Đỗ Văn Vũ (48 tuổi), Trà Dắt (35 tuổi) và Cao Sang (53 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Cả 7 người bị khởi tố để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị can được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố tổng cộng 14 người liên quan vụ việc.

Hình ảnh các đối tượng khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 người về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, chủ trại hòm Nhật Tâm); Phạm Văn Lộc (48 tuổi); Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Nguyễn Quốc Khải (28 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi); Phạm Quốc Em (31 tuổi) và Cổ Minh Đức (32 tuổi), cùng trú TP Cần Thơ.

Các bị can Nguyễn Quốc Khải, Phạm Văn Lộc, Phạm Quốc Em, Cao Văn Vẹn, Nguyễn Hoàng Nhật, Cổ Minh Đức và Lý Thanh Liêm (từ trái sang). Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nhật. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan công an, trước đó mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh nhóm người tổ chức sinh nhật tại một trại hòm, sau đó khiêng quan tài diễu hành, nhảy múa giữa đường phố.

Đáng chú ý, bên trong quan tài có một người nằm, ngồi và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến bức xúc.

Qua xác minh, Công an phường Sóc Trăng xác định ngày 4/6, Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm, số 747 đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng.

Tại buổi tiệc, Nhật dựng sân khấu, đặt bàn thờ và một chiếc quan tài trên sân khấu để phục vụ chương trình.

Trong lúc tiệc diễn ra, Phạm Quốc Em, Lý Thanh Liêm, Cổ Minh Đức và Cao Văn Vẹn mặc trang phục mô phỏng áo quan dành cho người chết, khiêng chiếc quan tài từ sân khấu ra giữa đường Lê Duẩn.

Sau đó, nhóm này đưa Phạm Văn Lộc vào trong quan tài. Lộc thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Những người còn lại khiêng quan tài đi giữa đường và nhún nhảy.

Cùng thời điểm, Nguyễn Quốc Khải cầm cờ tang đi phía trước đoàn người khiêng quan tài, vừa đi vừa nhảy múa trên đường phố.

Sự việc được nhiều người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm người trên gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, tác động xấu đến hình ảnh văn hóa, thuần phong mỹ tục và gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi khởi tố 7 bị can ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của những người có liên quan.