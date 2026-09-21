Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Châu (58 tuổi, trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Châu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2 liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này đăng tải một số bài viết chứa thông tin được xác định là không đúng sự thật, có nội dung ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin liên quan để làm rõ nội dung, nguồn đăng tải và hoạt động của tài khoản Facebook trên.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2 giải quyết.

Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa nên được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Sau khi không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” công khai đăng tải một số bài viết liên quan đến vụ việc và những người có liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Châu thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải các nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra sau đó trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định một số nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu, thu giữ một số tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.