Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Văn Lộc (48 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Nguyễn Quốc Khải (28 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi), Phạm Quốc Em (31 tuổi) và Cổ Minh Đức (32 tuổi). Đây là nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hoàng Nhật. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Các bị can Nguyễn Quốc Khải, Phạm Văn Lộc, Phạm Quốc Em, Cao Văn Vẹn, Nguyễn Hoàng Nhật, Cổ Minh Đức và Lý Thanh Liêm (từ trái sang). Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/6, Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Tại đây, Nhật dựng sân khấu, bố trí bàn thờ cùng một chiếc quan tài để phục vụ chương trình.

Trong lúc tiệc diễn ra, Phạm Quốc Em, Lý Thanh Liêm, Cổ Minh Đức và Cao Văn Vẹn mặc trang phục mô phỏng dành cho người chết, khiêng chiếc quan tài từ sân khấu ra đường Lê Duẩn.

Sau đó, nhóm này đưa Phạm Văn Lộc vào nằm trong quan tài rồi thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Cả nhóm tiếp tục khiêng quan tài di chuyển giữa đường phố trong khi Nguyễn Quốc Khải cầm cờ tang đi phía trước và nhảy múa.

Toàn bộ sự việc được nhiều người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội. Các đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận chỉ trích vì cho rằng nội dung phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Sóc Trăng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến hình ảnh văn hóa và gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Ảnh: ANCT

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.