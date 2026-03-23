Ngày 23/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã làm rõ thêm 7 đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (42 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (47 tuổi), Nguyễn Thị Yến Linh (41 tuổi), Lê Nguyễn Phước Thiên (32 tuổi), Lê Văn Nghĩa (36 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang.

Ngoài ra, hai đối tượng khác là Lê Thị Lài (38 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (38 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang, cũng được xác định có liên quan. Tuy nhiên, do Lài đang nuôi con nhỏ và Thùy đang trong thời gian thai sản nên cơ quan điều tra cho tại ngoại, không áp dụng biện pháp tạm giữ.

Các nghi phạm Hồ Văn Thái, Lê Nguyễn Phước Thiên, Lê Văn Nghĩa. Ảnh: ANCT

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã làm rõ 12 đối tượng có liên quan vụ việc, trong đó tạm giữ hình sự 11 nghi phạm, 1 nghi phạm được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã xác định được 19 đối tượng có liên quan đến vụ việc và ra quyết định tạm giữ 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Các nghi phạm Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Thị Thùy, Lê Thị Lài. Ảnh: ANCT

Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) - được xác định là đối tượng cầm đầu, đồng thời trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành và thu hút đông du khách đến tham quan, nhất là vào dịp lễ, cuối tuần, một nhóm hơn 20 người đã lợi dụng cảnh đông đúc để dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản.

Nhóm này được cho là có sự phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách mang theo tài sản giá trị như dây chuyền, túi xách..., các đối tượng vây ráp, tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một người áp sát ra tay chiếm đoạt rồi nhanh chóng chuyền tài sản cho đồng phạm tẩu tán.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy xét những người còn lại để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.