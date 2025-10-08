Nhiều chủ ô tô điện vốn quen với việc đôi khi xe gặp những trục trặc nhỏ, nhưng tình trạng liên tục hỏng hóc do lỗi ắc quy đã khiến không ít người mất kiên nhẫn. Chính sự bức xúc này đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện tập thể tại Mỹ.

Theo đơn kiện, hai mẫu xe Subaru Solterra và “người anh em song sinh” Toyota bZ4x bị cáo buộc không đáp ứng đúng mục đích sử dụng do gặp lỗi kéo dài ở bình ắc quy 12 Volt. Chủ xe cho rằng, ắc quy không chỉ tụt điện nhanh mà còn tiếp tục hỏng ngay sau khi được thay mới, khiến họ nhiều lần phải đối mặt với cùng một sự cố.

Trên hai mẫu Solterra và bZ4x (cùng đời 2023–2025) được nêu trong đơn kiện, ắc quy 12 Volt có nhiệm vụ kích hoạt công tắc nối giữa bộ pin cao áp và mô-tơ điện, đồng thời cung cấp điện cho các tính năng cơ bản như cửa kính, ghế, hệ thống điều hòa, quạt gió, radio, gạt mưa và đèn chiếu sáng. Nếu ắc quy này hỏng, toàn bộ xe sẽ không thể khởi động hoặc vận hành được.

Nhiều chủ xe phản ánh, họ phải thay ắc quy 12 Volt nhiều lần chỉ trong vài tháng, thậm chí có xe chạy chưa tới 10.000 dặm (khoảng 16.000 km) đã gặp lỗi. Việc này khiến họ liên tục phải kích điện, thay mới và mang xe đi bảo hành, tạo thành vòng luẩn quẩn tốn kém thời gian lẫn chi phí.

Đơn kiện cho rằng, Toyota và Subaru đã không cảnh báo khách hàng rõ ràng về lỗi này, còn các đại lý bị cáo buộc xử lý không triệt để. Hệ thống sạc được cho là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Đơn kiện nêu rõ: “Lỗi này khiến các nguyên đơn và thành viên trong nhóm kiện tốn rất nhiều thời gian và chi phí cá nhân, phải kích điện hoặc kéo xe đi, chờ đại lý sạc hoặc thay ắc quy, đồng thời phải tự thu xếp phương tiện khác để đi học, đi làm.”

Tổng cộng có 10 người đứng đơn trong vụ kiện tập thể. Một số chủ xe đã được thay ắc quy miễn phí theo chế độ bảo hành, nhưng chúng vẫn nhanh chóng hỏng trở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra tòa. Trước đó, ông John Wade, chủ một chiếc Toyota bZ4x tại California, từng khởi kiện Toyota với tư cách cá nhân. Đơn kiện của ông sau đó đã được gộp vào vụ kiện tập thể hiện nay, cùng với các nguyên đơn khác trên khắp nước Mỹ.

Theo Carscoops

