Ngày 14/6, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết địa phương đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc khởi tố ông Lữ Văn Đương - Phó chủ tịch UBND xã để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Lữ Văn Đương. Ảnh: Cổng thông tin xã Sơn Lâm

“Xã nhận được thông báo trên cách đây vài tuần. Sau khi nhận được thông báo, địa phương đã thực hiện quy trình tạm đình chỉ chức vụ với ông Đương. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với ông Đương”, lãnh đạo xã thông tin.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Thành - nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào về hành vi nhận hối lộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau đó quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Thành bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.