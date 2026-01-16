Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Trong trường hợp thi tuyển, để thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi sẽ gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

TPHCM là địa phương đầu tiên công bố ba môn thi lớp 10 năm 2026, sớm nhất cả nước, gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển, nhằm phù hợp với thực tế.

Hình thức xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù. Cách làm này được cho là nhằm bảo đảm sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Đà Nẵng cũng là địa phương công bố môn thi thứ 3 khá sớm. Giống như TPHCM, Đà Nẵng cũng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ 3. Thí sinh có thể lựa chọn dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật.

Tương tự, Huế và Nghệ An cũng cùng chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3. Tuy nhiên, học sinh ở Nghệ An được lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trong khi học sinh Huế có thể chọn một trong ba ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật, phù hợp với chương trình học tập và định hướng đào tạo tại các trường THCS.

Học sinh thi lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong số những tỉnh, thành đã công bố môn thi lớp 10, Sơn La gây chú ý khi lựa chọn môn thi thứ 3 là bài thi tổ hợp, tích hợp kiến thức của các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại khi khối lượng kiến thức quá nặng với học sinh cuối cấp, nhất là khi chưa có địa phương nào áp dụng bài thi tổ hợp với phạm vi rộng như vậy.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT Sơn La cho rằng việc tổ chức bài thi tổ hợp để giúp kỳ thi có tính ổn định về môn thi, không phải thay đổi môn thi hàng năm. Điều này cũng giúp học sinh yên tâm học đều các môn, chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi môn thi.

Ngoài ra, xu thế chung hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Điều này giúp giảm rủi ro cho học sinh, hạn chế việc học sinh phải “đánh cược” vào một môn thi, góp phần phản ánh đầy đủ năng lực học sinh.

“Đây là hướng đi phù hợp với đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay”, đại diện Sở khẳng định.

Trong khi đó, Tuyên Quang chọn môn thi thứ 3 là Khoa học Tự nhiên, Thanh Hóa chọn môn thi thứ 3 là tiếng Anh.

Danh sách tỉnh công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 như sau:

STT Tỉnh, thành Môn thi vào lớp 10 1 TPHCM Toán, Văn, Ngoại ngữ 2 Đà Nẵng Toán, Văn, Ngoại ngữ 3 Huế Toán, Văn, Ngoại ngữ 4 Tuyên Quang Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 5 Sơn La Toán, Văn, Tổ hợp (Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên và tiếng Anh) 6 Nghệ An Toán, Văn, Ngoại ngữ 7 Thanh Hóa Toán, Văn, Tiếng Anh